Вы — центр, но только своей вселенной. Отрезвляющие истины, которые пора осознать каждому

Есть несколько отрезвляющих истин, которые каждый из нас должен рано или поздно осознать.

Мир движется вперед так стремительно, что многие сферы деятельности просто перестают быть нужными. Никто не может гарантировать, что ваши рабочие навыки будут кормить до пенсии. Это означает, что необходимо в любое время быть готовым постоянно совершенствоваться, становиться специалистом более высокой квалификации. Или просто осваивать другую профессию.

Коллеги не будут терпеть ваши недоработки просто из-за очаровательной внешности. Даже если вы – душа компании, замечательный человек или искусно вышиваете крестиком, начальство все равно потребует предъявить наглядные результаты проделанной работы. Если организация не будет получать от вашей работы пользу, то вскоре можете обнаружить, что на ваше место уже есть кандидат – более активный и перспективный новый сотрудник.

3. Памятника за свою работу вы вряд ли не дождетесь

Если вы постоянно жертвуете своим временем, здоровьем и личной жизнью, чтобы выполнить всю недоделанную работу или, помогая коллегам, то не ждите, что кто-то по достоинству оценит эту жертву. Постепенно начальство и сотрудники воспримут вашу жертвенность как данность, и будут «спихивать» на вас все, что не хочется делать самому. И пока вы будете пытаться одновременно выполнить несколько дел – мило пообщаются на отвлеченные темы или заглянут в новостную ленту. Серьезно, вы же не считали, что все обязаны вас хвалить?

4. Вы центр, но только своей вселенной

Как часто бывает обидно, когда никто не заметил новую, особенно идущую вашему лицу прическу. Ни слова доброго не сказали о платье стоимостью в сумму, которую даже страшно озвучивать. А когда вы сами искренне радовались новому костюму на вашем коллеге? Но есть и положительная сторона медали: вряд ли кто-то обратит внимание на затяжку на колготках или помятую складку на брюках. Разумеется, если вы не будете громко сокрушаться по этому поводу.

5. То, что вы собой представляете – это последствия вашего выбора

Это простая истина: единственным человеком, который будет нести ответственность за ваши поступки – являетесь вы сами. Если не умеете водить машину, то только потому, что не выучились. А супруг оскорбляет – значит, вы ему это позволяете. Никто не виноват, что вы так и не получили высшего образования, не поменяли место жительства или женились, потому что «время пришло».

6. У вас не будет второй возможности произвести первое впечатление

Вы можете сколько угодно рассуждать, что самое главное в человеке – это воспитание, образование и кругозор, а внешность далеко не главное. Но первое суждение все равно выносится на основании «обложки». При приеме на работу от вас потребуется произвести хорошее впечатление не только выдающимися профессиональными навыками. Оценивать будут весь внешний облик соискателя, умение произвести положительное впечатление, общение с людьми. И на свидании тоже — все шансы будут у хорошо одетого и обаятельного, а не неряшливого и стеснительного человека.

7. За вами никто не будет долго бегать

Взрослые люди редко играют в догонялки. Номер «сейчас обижусь, надую губы, и все бросятся упрашивать меня поиграть», перестает работать после окончания детского сада. Вас не будут долго ждать. Когда-нибудь возникнет ситуация, когда окружающие решат, что с вами неинтересно.

8. Занятия на тренингах по личностному росту сами по себе пользы не приносят

Можно ежедневно заниматься визуализацией целей, наклеивать в альбомы свои фотографии в шикарных свадебных платьях, на яхтах или в особняке миллиардера, ждать, когда же просыплется «золотой дождь», и не дождаться. Работать все эти тренинги начинают только тогда, когда вы начнете энергично не только хотеть, но и стремиться к желаемому.

Кроме того, часто эти курсы просто опасны. Многие из них учат, как лучше манипулировать людьми. Научившись пикапу, мужчины, сколько бы ни занимались коллекционированием своих побед, так и останутся одинокими. А девушек, которые ходили на «тренинги женственности», и теперь уверены, что супруг точно станет миллионером, стоит только надеть длинное платье и сходить в косметический салон – ждет сильное разочарование.9. Приносить себя в жертву – неблагодарное дело

Как часто вы произносили фразу: «Я стараюсь, а мои усилия никто не ценит»? Пора признаться самому себе — нас никто не просит жертвовать. Более того, наши жертвы бывают в тягость для окружающих или близких людей. Такая навязчивость только приносит неловкость или раздражение. В этом правиле есть только одно исключение, когда оба партнера получают глубокое удовлетворение от подобных отношений.

10. Есть люди гораздо лучше нас

Жестоким ударом по самолюбию становится осознание, что всегда найдутся более молодые, красивые, умные и успешные, чем вы. Конечно, намного проще с кокетством спрашивать окружающих: «А на сколько лет я выгляжу?» и ожидать в ответ – на 18! Но только с каждым годом одежда будет становиться теснее, волос меньше, а новые морщинки глубже.

Мужчины научатся втягивать живот и скрывать проплешины, а женщины выберут одежду, не подчеркивающую зону декольте. Эту жестокую истину поможет принять осознание своей уникальности в этом мире. Вы – неповторимы, и это замечательно.

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