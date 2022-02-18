Второй Всадник Апокалипсиса проявится 23 февраля?

В преддверии двух дат с огромным числом пятерок (20.02.2022 и 22.02.2022) на предмет каких-то плохих событий, которые случается в один из этих дней, не вангуют только утюги. Мы не знаем, случится что-то типа начала ядерной войны или нет, тем не менее такие пророчества отслеживаем. И сейчас они пополнились новым откровением, полученным МИШЕЛЬ КЭТРИН ОРТС:

Я должна была опубликовать это Слово в День святого Валентина, в понедельник, 14 февраля 2022 года. Я прошу у Бога прощения во Имя Иисуса за то, что не послушался Иисуса сразу. Я молюсь о том, чтобы никогда больше не колебаться в послушании Богу. Несколько недель назад, проснувшись ото сна, я услышала это Пророческое Слово во сне и при пробуждении: «Война начинается 23 февраля». Я спросил Господа. «В этом году?». Голос ответил мне: «Да. В этом году». Хотя подобных пророчеств с самыми разными датами пасторы получают очень много и очень часто, данное послание обращает на себя внимание несколькими вещами.

Во-первых, близость даты 23 февраля к магическим числам 20.02.2022 и 22.02.2022. Во-вторых, 23 февраля – это день основания господином Троцким скрепной красной армии. Однажды Штирлиц на 23-е февраля так нажрался, что ходил по Рейхсканцелярии в буденовке и играл на гармошке, то есть как никогда был близок к провалу. Поэтому мы не исключаем, что на фоне обострения международной обстановки кто-то из генералов Украины для успокоения нервов не нажрется по священной традиции и не нажмет на «красную» кнопку. А дальше ответно-встречный удар стартует, как падающие кирпичик домино. В-третьих, и что самое главное – Мишэль Кэтрин поделилась этим откровением у себя в церкви, чтобы получить подтверждение прежде чем сообщать о нем еще кому-то. Люди начали интенсивно молиться и один из верующих услышал тот же голос с теми же словами. То есть что 23 февраля нужно ждать появления Второго Всадника из Апокалипсиса: 3 И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. 4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч. Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стих 8 Мы не ставим задачей кого-то напугать, поскольку вероятность исполнения пророчества мы не знаем. Тем не менее, в эти оставшиеся дни до 20.02.2022 – 22.02.2022 – 23.02.2022 призываем наших читателей внимательно следить за своими снами и ощущениями. Если какие-то плохие вещи реально готовятся – предупреждающие сны людям должны быть массовыми и мы их сможем зафиксировать коллективным сенситивным экспериментом. Надеемся, конечно, что до Третьей мировой не дойдет, что никого стеклить не будут, но – следим за развитием событий.