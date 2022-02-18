Человек из Вайоминга совершил путешествие на 163 000 световых лет от Земли с инопланетянином по имени Ausso One

Во время охоты на оленя человек из Вайоминга встретил инопланетянина, который прилетел на Землю также для охоты на оленя. Пришелец одурманил охотника, а затем забрал его на свою планету. 25 октября 1974 года 41-летний Карл Хигдон, работавший в нефтяной промышленности, отправился на выходные на охоту в Национальный лес Медисин Боу в округе Карбон, штат Вайоминг (США). В книге «Инопланетное похищение охотника из Вайоминга: История Карла Хигдона от первого лица» жена Хигдона Марджери написала, что он был опытным охотником, но в таком лесу еще не бывал. Это оказался отдаленный и необитаемый район без признаков присутствия человека.

Хигдон приехал в лес на машине, но дорога была не очень хорошей, поэтому он пошел пешком через небольшой лесистый холм. Когда он оказался на другой стороне холма, то сразу же наткнулся на стадо оленей, один из которых был крупным самцом с ветвистыми рогами. Хигдон уже собирался выстрелить в оленя, когда произошло нечто очень странное. Он прицелился, выстрелил, но вдруг выстрел был совершенно бесшумным, и винтовка не отпрянула. И тогда Хигдон с изумлением наблюдал, как пуля из винтовки летит вперед в очень медленном движении. При такой медленной скорости пуля пролетела всего несколько метров, а затем резко упала на землю, как будто ударилась о что-то невидимое. И когда охотник смотрел на это и удивлялся, он заметил, что вся атмосфера вокруг него стала напряженной, как будто наполненной статическим электричеством. Хигдон подошел к пуле, чтобы поднять ее, и увидел, что она сплющена, как будто ударилась о что-то очень сильное. Олень к тому времени уже убежал, но Хигдон был там не один. Он услышал шум хруста веток. Когда он посмотрел направо, в тени деревьев он увидел человеческую фигуру. Фигура была размером с высокого мужчину и была одета в облегающий черный комбинезон, похожий на водолазный костюм. На нем была пара ремней безопасности, а на талии — металлический пояс с украшением в виде желтой звезды. Несмотря на человеческий облик, голова существа была совсем не человеческой. Ушей у него не было, глаза были маленькие и глубоко посаженные, рот представлял собой открытую щель, из которой виднелись три больших зуба, а изо лба росли два коротких усика. Волосы на голове существа были похожи на солому и стояли дыбом. Казалось, у существа вообще не было шеи, жуткая голова сидела прямо на плечах, сливаясь с телом. Руки были очень длинными, при этом на конце одной руки вместо запястья было что-то вроде долота, а на другой запястья вообще не было. Это странное существо несколько мгновений смотрело на Хигдона, а затем сделало несколько шагов к нему и спросило по-английски: «Как дела?». Через несколько секунд ошеломленный Хигдон ответил: «Хорошо».

Ауссо спросил Хигдона, не хочет ли он прокатиться, и прежде чем охотник успел ответить, он каким-то образом оказался внутри космического корабля, как будто его туда телепортировали. Он не понял, как поместился в этом крошечном пространстве, но его тут же охватила паника, когда он увидел, что его руки и ноги связаны какими-то лентами. Когда он немного успокоился, то увидел нечто вроде силового поля, в котором плавали пять оленей. Они были заморожены, и он был уверен, что это те самые олени, которых он видел на поляне. Затем он увидел в космическом корабле еще одно существо из расы ауссо. Это существо подошло к охотнику и надело ему на голову шлем. Затем корабль взлетел, и Хигдон сквозь прозрачные стены увидел, как они поднялись вверх и у подножия холма появилась его машина. Затем они полетели еще выше и достигли орбиты Земли. Затем они улетели в глубокий космос на расстояние около 163 000 световых лет от Земли. Они оказались на новой планете, где корабль подошел к огромной башне. Вокруг башни вращалось множество разноцветных огней, словно мощные прожекторы, они были настолько яркими, что Хигдон не мог открыть глаза.