Личность человека формируют его привычки. Мы не можем выполнять абсолютно все свои действия осознанно, поэтому для ряда действий наш разум использует подсознание. В итоге мы получаем возможность делать определенные вещи, не задумываясь над ними.

Итак, 7 простых привычек, которые помогут решить 80% ваших проблем:

Создайте для себя утренний ритуал. Начните просыпаться раньше, это поможет вам подготовиться к грядущему дню.

Выделите время для физических упражнений и медитации. Чем чаще вы будете ими заниматься, тем лучше станет ваша жизнь.

2. Отдых от социальных сетей.

Следите за тем, сколько времени вы проводите с телефоном в руках. Лучше всего это делать, запустив на этом же телефоне таймер.

Попробуйте провести час без телефона или телевизора и посмотрите, какие ощущения это у вас вызовет.

3. Наличие принципиальных правил.

Это означает, что вы должны выполнять все задания, которые ставите перед собой сами. Моими принципиальными правилами являются следующие:

Утром: 20-минутная прогулка, 10-минутная медитация, контрастный душ или 10 минут за ведением дневника.

20-минутная прогулка, 10-минутная медитация, контрастный душ или 10 минут за ведением дневника. Вечером: не пользоваться гаджетами за час до сна, не принимать пищу за два часа до сна, растяжка.

4. Если на какое-то задание вам нужно пять минут времени или меньше, выполните его.

Если вы можете сейчас выполнить задание, которое займет у вас всего пять минут, не откладывайте его на потом. Следование этой простой привычке предотвратит развитие стресса и погружение вашей жизни в хаос.

5. Отдыхайте столько, сколько вам нужно.

Без отдыха вы не сможете наслаждаться своей жизнью или сделать ее лучше. Чтобы все было так, как вы того ожидаете, необходимо обеспечить своему телу и разуму достаточно времени на отдых и восстановление.

Отсутствие качественного отдыха делает вас раздражительными и снижает способность сосредоточиться на важных вещах.

6. Следуйте правилу 80/20.

Вкладывайте больше энергии и времени в выполнение тех заданий, которые оказывают большее влияние на вашу жизнь и максимизируют вашу продуктивность.

Помните, что всего 20% усилий приносят 80% результата.

7. Планируйте свой день с вечера.

Приготовьте с вечера все, что может понадобиться вам утром. Вещи и задания кажутся проще, если все заранее спланировано и находится под рукой. Это разгрузит ваш разум перед отходом ко сну, позволив спокойно уснуть, потому что вы уже составили список своих заданий на завтра в соответствии с вашими приоритетами.

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