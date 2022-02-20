Существуют ли в космосе другие виды жизни?

Одна из величайших задач современной науки — выяснить, одиноки ли мы во Вселенной? И ученые днем и ночью ищут жизнь в космосе. Подобную той, что существует здесь, на Земле. Но… есть ли во Вселенной другие виды жизни? Может нужно искать жизнь, которая например использует метан вместо воды?

Виды жизни не такие, как на Земле

Может показаться логичным и правильным, что необходимо осуществлять поиск жизни во всех ее проявлениях. И наше понимание физики говорит о том, что жизнь вполне может иметь иную основу, чем земная. Было даже высказано предположение, что такая жизнь может существовать здесь, в Солнечной системе. Титан, крупнейший спутник Сатурна, очень холодный мир, сильно отличающийся от нашего, может, как бы это странно ни звучало, иметь необходимые условия для жизни. Жизнь, которая развивалась бы в таких условиях, сильно отличалась бы от той, что мы знаем. Почему?