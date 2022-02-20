Существуют ли в космосе другие виды жизни?

Одна из величайших задач современной науки — выяснить, одиноки ли мы во Вселенной? И ученые днем и ночью ищут жизнь в космосе. Подобную той, что существует здесь, на Земле. Но… есть ли во Вселенной другие виды жизни? Может нужно искать жизнь, которая например использует метан вместо воды?
Виды жизни не такие, как на Земле
Может показаться логичным и правильным, что необходимо осуществлять поиск жизни во всех ее проявлениях. И наше понимание физики говорит о том, что жизнь вполне может иметь иную основу, чем земная. Было даже высказано предположение, что такая жизнь может существовать здесь, в Солнечной системе. Титан, крупнейший спутник Сатурна, очень холодный мир, сильно отличающийся от нашего, может, как бы это странно ни звучало, иметь необходимые условия для жизни. Жизнь, которая развивалась бы в таких условиях, сильно отличалась бы от той, что мы знаем. Почему?
Потому что Титан — единственный объект в Солнечной системе, где происходит круговорот жидкости, подобный круговороту воды.
Титан.NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Гидрологический цикл на Земле хорошо известен. Вода из океанов испаряется и конденсируется в облака. Она выпадает на поверхность в виде дождя (или снега). И возвращается в океаны, просачиваясь сквозь Землю. Этот круговорот переносит воду из океана в атмосферу и в почву. На Титане мы можем наблюдать тот же цикл. Но вместо воды в качестве жидкости здесь выступает метан. Который при крайне низких температурах находится в жидком состоянии.
На Титане идут дожди из жидкого метана. Озера и океаны тоже состоят из этого газа, а не из воды.
И все же даже здесь ученые планируют искать жизнь, подобную земной. А вовсе другие виды жизни. Почему? Один из самых простых и очевидных ответов таков — нужно просто искать то, что прекрасно работает. Ведь экономические ресурсы не безграничны. Поэтому при планировании миссии на Титан кажется более логичным опираться на уже заведомо работающую формулу. Потому что Титан все же имеет (хоть и не большой) шанс на существование там похожей на нашу жизни.
Другие виды жизни. Даже на водной основе
Совершенно очевидно, что жизнь, использующая воду, может развиваться совсем иначе, чем наша. Это может произойти в местах столь же странных и кажущихся негостеприимным и враждебными, как Энцелад или Европа. Под ледяными шапками этих маленьких миров, далеких от обитаемой зоны Солнца, прячутся огромные океаны воды. И они вполне могли бы обеспечить условия, необходимые для развития самых разнообразных форм жизни. И эти формы жизни (если они конечно существуют), должны будут иметь гораздо большее сходство с существами, населяющими дно наших океанов. Чем с теми, что живут возле поверхности.
Потому что под толстым слоем льда в океанах Энцелада и Европы царит абсолютная тьма. Поэтому живущие там существа скорее всего будут напоминать обитателей глубин морского дна океанов Земли. Многие виды которых, кстати, еще предстоит открыть.
Энцелад.NASA
Потенциально обитаемые экзопланеты считаются таковыми из-за их сходства с нашей собственной планетой по своим характеристикам. Но для жизни этого мало. Ведь нужны определенные ингредиенты. А именно: защитная среда, источник энергии… То есть мы не можем рассчитывать найти жизнь на поверхности планеты, лишенной атмосферы. Но… обязательно ли эта атмосфера должна содержать определенное количество азота и кислорода?
И это всего лишь несколько вопросов, на которые нам предстоит ответить для того, чтобы понять, — существуют ли в космосе другие виды жизни?