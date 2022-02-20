Кодекс Хаммурапи – древнейший источник права Вавилона

Он представлял собой свод законов и правил, принятых царем Хаммурапи (правил 1792-1750 г. до н.э.).

Памятник древнего Вавилона гласит о том, что справедливость должна навсегда быть установлена на земле. Хаммурапи в предисловии к кодексу заявляет о том, что его право на издание законов даровано богами: «Ану и Энлиль даровали власть Хаммурапи для установления справедливости в стране, искоренения зла и унижений, чтобы возвыситься как Шамаш над человечеством, освещая землю…»

Знаменательное открытие было сделано в 1901 году, когда группа французских археологов раскопала стелу в древнем городе Сузы, Иран, которая когда-то была столицей Эламской империи. С точки зрения истории, стела с Кодексом Хаммурапи была захвачена эламитами, когда их предводитель Шутрук-Нахунт совершил успешный набег на вавилонский город Сиппар в XII веке до н.э. Вероятно, ему даже удалось стереть некоторые столбцы из надписей, чтобы освободить место для его собственных законов. Но он не осуществил свои планы, тем самым сохранив «родной» текст Кодекса Хаммурапи.