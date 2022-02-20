Кодекс Хаммурапи – древнейший источник права Вавилона

Он представлял собой свод законов и правил, принятых царем Хаммурапи (правил 1792-1750 г. до н.э.).
Памятник древнего Вавилона гласит о том, что справедливость должна навсегда быть установлена на земле. Хаммурапи в предисловии к кодексу заявляет о том, что его право на издание законов даровано богами: «Ану и Энлиль даровали власть Хаммурапи для установления справедливости в стране, искоренения зла и унижений, чтобы возвыситься как Шамаш над человечеством, освещая землю…»
Знаменательное открытие было сделано в 1901 году, когда группа французских археологов раскопала стелу в древнем городе Сузы, Иран, которая когда-то была столицей Эламской империи. С точки зрения истории, стела с Кодексом Хаммурапи была захвачена эламитами, когда их предводитель Шутрук-Нахунт совершил успешный набег на вавилонский город Сиппар в XII веке до н.э. Вероятно, ему даже удалось стереть некоторые столбцы из надписей, чтобы освободить место для его собственных законов. Но он не осуществил свои планы, тем самым сохранив «родной» текст Кодекса Хаммурапи.
Почти полная версия Кодекса Хаммурапи с его 282 законами вырезана на диоритовой стеле, которая имеет форму огромного указательного пальца. На гигантской стеле высотой 2,25 м, (в настоящее время она выставлена в Лувре), на аккадском языке вырублен клинописный текст.
На лицевой стороне стелы помещается художественно высеченное рельефное изображение бога Шамаша, сидящего на высоком троне, и стоящего перед ним царя Хаммурапи. Сидящий на троне бог одет в обычную вавилонскую одежду, отделанную оборками, на его голове – высокая четырехъярусная корона. Величаво протянутой вперед правой рукой бог Шамаш передает вавилонскому царю свиток со сводом законов. Хаммурапи стоит перед богом в обычной молитвенной позе, на нем – подвязанная поясом длинная туника и шапка с ободком.
Следующая за барельефом часть стелы и вся ее обратная сторона покрыты тщательно вырезанным, убористым и изящным клинообразным текстом на вавилоно-семитическом языке. Текст состоит из ряда коротких колонок, идущих справа налево, причем клинообразные знаки читаются сверху вниз. Около 10 колонок надписи Хаммурапи посвятил перечислению своих титулов, прославлению покровительствовавших ему богов и прославлению своей заботы о подданных, рассказу о распространении своего могущества.
Далее клинописный текст рассказывает о том, что вавилонский царь призывает благословение на почитателей и исполнителей нового законодательства и проклятия на его нарушителей.
Остальная часть занята статьями законодательства. Данная стела была своего рода торжественным заявлением Хаммурапи перед подданными о вступлении в силу начертанных на ней законов.
Вопреки распространенному мнению, Кодекс был обнаружен не только на этой массивной древней стеле.
Весьма интригующе, что существуют и другие копии различных частей этого Кодекса, которые могут даже предшествовать самой стеле – причем большинство из них вырезано на глиняных табличках.
Одна из таких табличек выставлена в Лувре, и на ней есть пролог к Кодексу Хаммурапи, состоящий из первых 305 вписанных квадратов (на стеле).
Были также найдены другие глиняные таблички, которые соответствуют надписям, найденным на стеле, подобно фрагментарной аккадской клинописной табличке, обнаруженной в Тель Хацоре, Израиль, которая датируется примерно 1700 г. до н.э.
Кодекс Хаммурапи дает историкам более полное понимание жизни в Древней Месопотамии и выступает важнейшим источником древневосточного права.