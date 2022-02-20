Жизнь любит тех, кто любит ее

20.02.2022

«Все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему», — писал классик Михаил Афанасьевич Булгаков.

В 16 лет Лёльке уличная цыганка нагадала, что она никогда не выйдет замуж.

И когда Валька сделал ей предложение, Лёлька согласилась.

— Ладно, — говорила она, — хоть невестой похожу.

Но неожиданно для Лёльки свадьба состоялась.

Детей долго у супругов не было.

Врачи ставили Лёльке диагноз — непоправимое бесплодие. И вдруг она забеременела.

— Вы не доносите ребёнка, это угроза вашей жизни! — предостерегали доктора.

— Ну и ладно, — смиренно молвила Лёля, — хоть беременной похожу.

И родила совершенно здорового сына.

Через 40 лет счастливой жизни Лельке поставили страшный диагноз, пообещав полгода жизни в лучшем случае.

— Ну и ладно, — улыбнулась Лёлька, — я хоть с парашютом наконец прыгну. Всю жизнь мечтала… боялась.

И прыгнула… и ещё… и ещё.

А диагноз не подтвердился.

Автор: Ольга Мальцева