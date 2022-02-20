Жизнь любит тех, кто любит ее

«Все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему», — писал классик Михаил Афанасьевич Булгаков.

В 16 лет Лёльке уличная цыганка нагадала, что она никогда не выйдет замуж.

И когда Валька сделал ей предложение, Лёлька согласилась.