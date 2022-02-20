Жизнь любит тех, кто любит ее

«Все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему», — писал классик Михаил Афанасьевич Булгаков.
В 16 лет Лёльке уличная цыганка нагадала, что она никогда не выйдет замуж.
И когда Валька сделал ей предложение, Лёлька согласилась.
— Ладно, — говорила она, — хоть невестой похожу.
Но неожиданно для Лёльки свадьба состоялась.
Детей долго у супругов не было.
Врачи ставили Лёльке диагноз — непоправимое бесплодие. И вдруг она забеременела.
— Вы не доносите ребёнка, это угроза вашей жизни! — предостерегали доктора.
— Ну и ладно, — смиренно молвила Лёля, — хоть беременной похожу.
И родила совершенно здорового сына.
Через 40 лет счастливой жизни Лельке поставили страшный диагноз, пообещав полгода жизни в лучшем случае.
— Ну и ладно, — улыбнулась Лёлька, — я хоть с парашютом наконец прыгну. Всю жизнь мечтала… боялась.
И прыгнула… и ещё… и ещё.
А диагноз не подтвердился.
Автор: Ольга Мальцева