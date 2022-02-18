Ваша злость опасна для печени, а грусть — для легких. Китайская медицина о том, как справляться с эмоциями

Я — человек очень эмоциональный и любой нервный «передоз» вызывает у меня спазм диафрагмы и ощущение, как будто к ногам прикованы камни. С годами я научилась контролировать своё состояние и не доводить его до точки кипения. В этом мне помогли методы йоги и специальные техники расслабления.

Главная проблема лишней эмоциональности — в последствиях. Традиционная китайская медицина считает, что эмоции напрямую влияют на нашу физиологию.

Всего в китайской системе выделяют семь основных эмоций: радость, гнев, печаль, задумчивость, скорбь, страх и испуг.