Ваша злость опасна для печени, а грусть — для легких. Китайская медицина о том, как справляться с эмоциями

Я — человек очень эмоциональный и любой нервный «передоз» вызывает у меня спазм диафрагмы и ощущение, как будто к ногам прикованы камни. С годами я научилась контролировать своё состояние и не доводить его до точки кипения. В этом мне помогли методы йоги и специальные техники расслабления.
Главная проблема лишней эмоциональности — в последствиях. Традиционная китайская медицина считает, что эмоции напрямую влияют на нашу физиологию.
Всего в китайской системе выделяют семь основных эмоций: радость, гнев, печаль, задумчивость, скорбь, страх и испуг.
Обычно радость или печаль помогают человеку адекватно реагировать на события. Но когда вы поддаетесь им или, наоборот, скрываете их, то рискуете серьезно заболеть.
Чрезмерный гнев или раздражительность, например, опасны для печени. Эти эмоции увеличивают ее энергию. Затем она стремится к вашей голове и провоцирует высокое давление, мигрень.
Кстати, раздражительности часто подвержены люди, у которых по аюрведе преобладает Пита-доша. Я тоже к ним отношусь, так что мне не понаслышке знакома бесконечная мигрень.
Эмоции не только влияют на органы, они появляются в органах. Например, в сердце «рождается» радость, в печени — злость и гнев, в легких — печаль и грусть. В селезенке возникает скорбь, а в почках — страх и испуг.
С точки зрения китайской медицины, желудок и кишечник первыми принимают на себя удар, когда наша психика не справляется с эмоциональным накалом. Все, что мы не способны спокойно принять, буквально «оседает» в животе.
Когда вы чувствуете, что вас захлестывают эмоции, попытайтесь не поддаваться им хотя бы первые 12 секунд — сосредоточьтесь на ровном, спокойном дыхании. Считается, что после этого эмоция теряет свое разрушительное начало.