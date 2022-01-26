Встреча с маленьким НЛО

Думая, что это какое-то насекомое, Соколов смахнул его прочь. Но не тут-то было — «муха» словно прилипла.

Присмотревшись, очевидец увидел маленькое серое пятнышко, диаметром 5— 7 миллиметров!

Когда он с силой ударил по «мухе», объект на короткое время как бы исчез, но вскоре вновь очутился на коленке.

Соколов сделал еще одну попытку раздавить назойливого пришельца о колено. Когда убрал руку, «муха» была цела и невредима. Через мгновение она стремительно, но плавно взлетела. Через некоторое время Соколов обнаружил «муху» внутри стеклянной банки.

Закрыв банку, наблюдателю удалось подробнее рассмотреть это «чудо». Внешне объект напоминал полусферу, покрытую «чешуйками», с серым маленьким «глазком» в верхней части корпуса. Вниз от корпуса отходило 8 маленьких «щупалец» с «пятачками» на концах.

Эти «пятачки» перед быстрым исчезновением объекта превращались в конусы длиной 2—3 мм.

Вскоре этот загадочные объект исчез из банки через изгиб газеты, которая неплотно закрывала горловину банки.

По мнению уфолога Петухова, это сообщение очевидца не выдумка и не игра воображения. Но что это?

Возможно, бок о бок с нами существует какой-то иной разум, создающий такие микромодули, способные стремительно и беззвучно перемещаться, преодолевая любые препятствия и нагрузки? Может это замаскированный зонд-разведчик?

С другой стороны, усматривать в таких «чудесах» действия иностранных или космических разведок, которые описаны во многих фантастических рассказах, пока нет серьезных оснований.

Или же, если допустить реальное существование «параллельного» мира, это и в самом деле гость с «того света»? Точные данные могут дать только дальнейшие исследования подобных случаев.

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