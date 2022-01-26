Археологи в Китае нашли гробницы с заживо захороненными воинами в прошлом В ходе археологических работ неподалеку от древней столицы Китая ученые обнаружили гробницы с воинами, которые, вероятно, были захоронены заживо. Погребения датируются первым тысячелетием до нашей эры. Это время правления старейшей из известных китайской императорской династии Шан, правившей страной с 1600 по 1046 гг. до н.э.Об открытии археологов рассказывает китайское информационное агентство Синьхуа.Комплекс захоронений, насчитывающий 24 гробницы, расположен на месте древнего города Аньян, который располагался в непосредственной близости от города Инь, столицы Китая в эпоху Шан. Возраст погребений составляет три тысячелетия.Захоронения представляют из себя глубокие ямы с боевыми колесницами, останками впряженных в них лошадей, и воинами в полном боевом облачении. На головах мужчин были обнаружены шлемы с украшениями из ракушек, а на лбах лошадей головные уборы из золота и бронзы. Ученые считают, что воины вместе с запряженными в колесницами лошадьми были погребены заживо.«Это очень редкое явление среди древних находок Аньяна, отражающее исключительный статус и могущество возничих колесниц», — считае Конг Деминг, директор городского Института культурных реликвий и археологии.Как отмечается в исследовании Пенсильванского государственного университета, практика «ритуального самоубийства» слуг или «добровольцев» путем захоронения живьем после смерти их хозяев, была распространена в Китае династии Шан.Археологи из Аньяна занимаются изучением этого места более двух лет. На сегодняшний день им удалось раскопать фундаменты 18 строений, 24 вышеописанных погребения и шесть ям, где также были найдены останки всадников с лошадьми.Кроме головных уборов лошадей и шлемов на воинах, историки обнаружили здесь множество погребального инвентаря из нефрита, кости и ракушек. Многие предметы оказались богато украшены, что говорит о том, что здесь покоятся члены могущественного клана. Сейчас археологи продолжают изучать находки, чтобы узнать больше о клане, к которому принадлежали эти воины, и выяснить его отношение к династии Шан. Источник