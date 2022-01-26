В Испании барсук нашел клад III века В испанской провинции Астурия барсук в поисках пропитания, прорыл ход в пещеру, где впоследствии местный житель обнаружил клад. Прибывшие на место ученые идентифицировали его как редкий клад из 209 римских монет III века нашей эры.О невероятной находке сообщает издание El País.Клад был обнаружен неподалеку от норы барсука, который, как считают ученые отчаянно искал пропитание после непогоды, которая накрыла эту местность в январе прошлого года. Спустя несколько месяцев лаз в пещеру обнаружил местный житель Роберто Гарсия, который вызвал на место археологов. Несмотря на то, что ученые впервые увидели клад в апреле прошлого года, отчет о находке они опубликовали только сейчас в издании Prehistory and Archeology Notebooks.Монеты.Фото из открытых источниковАрхеологи полагают, что сокровища были спрятаны в пещере до прихода свебов, германского народа, вторгшегося на Пиренейский полуостров в 409 году нашей эры. Вероятнее всего, монеты были отчеканены между периодом правления императора Каруса (282 — 283 гг.) и Валентиниана III (425 — 455 гг.).Названный «исключительной находкой», клад содержит монеты, отчеканенные на монетных дворах Лондона, Константинополя и Антиохии. Считается, что 209 монет являются лишь небольшой частью гораздо большего клада, который в настоящее время утрачен, возможно, из-за естественной эрозии.В настоящее время все монеты из клада находятся в Археологическом музее Астурии, где специалисты занимаются их очисткой и дальнейшим исследованием. Источник