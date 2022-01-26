В Испании барсук нашел клад III века

В испанской провинции Астурия барсук в поисках пропитания, прорыл ход в пещеру, где впоследствии местный житель обнаружил клад. Прибывшие на место ученые идентифицировали его как редкий клад из 209 римских монет III века нашей эры.


О невероятной находке сообщает издание El País.

Клад был обнаружен неподалеку от норы барсука, который, как считают ученые отчаянно искал пропитание после непогоды, которая накрыла эту местность в январе прошлого года. Спустя несколько месяцев лаз в пещеру обнаружил местный житель Роберто Гарсия, который вызвал на место археологов. Несмотря на то, что ученые впервые увидели клад в апреле прошлого года, отчет о находке они опубликовали только сейчас в издании Prehistory and Archeology Notebooks.

Монеты.Фото из открытых источников


Археологи полагают, что сокровища были спрятаны в пещере до прихода свебов, германского народа, вторгшегося на Пиренейский полуостров в 409 году нашей эры. Вероятнее всего, монеты были отчеканены между периодом правления императора Каруса (282 — 283 гг.) и Валентиниана III (425 — 455 гг.).

Названный «исключительной находкой», клад содержит монеты, отчеканенные на монетных дворах Лондона, Константинополя и Антиохии. Считается, что 209 монет являются лишь небольшой частью гораздо большего клада, который в настоящее время утрачен, возможно, из-за естественной эрозии.

В настоящее время все монеты из клада находятся в Археологическом музее Астурии, где специалисты занимаются их очисткой и дальнейшим исследованием.

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