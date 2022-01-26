Скрытые города средневековой Европы

Подъехав ближе, девушка сказала, что ее зовут Ниам и что она дочь короля Тир-на-ног — страны, где все счастливы и сохраняют вечную молодость. Ниам прослышала о великом воине Ойсине и прибыла в Ирландию, чтобы забрать его с собой, на волшебный «остров юных».

Ойсин тут же влюбился в Ниам и с охотой последовал за ней. Как и обещала девушка, в Тир-на-ног никто не старел и не знал горя, и раз увидев эту удивительную страну, любой ее гость навсегда забывал о собственной отчизне.

Однако Ойсин, как бы ни был он счастлив, все-таки помнил о своей родине и об отце. Он просил Ниам отпустить его в Ирландию, повидаться с родными и снова пройтись по зеленым холмам Эйре (кельтское название Ирландии). Однако юноша не знал, что время в Тир-на-ног течет по-другому, и в его мире миновало уже три столетия с тех пор, как он уехал оттуда.

Ниам согласилась отпустить возлюбленного погостить дома, даже одолжила своего коня, но умоляла ни на миг не покидать седла и не касаться ногами земли. Иначе, сказала она, ему не будет пути назад. Воин вернулся в Ирландию, но не узнал знакомые с детства места. Все кругом стало другим, а на месте его родного замка стояли заросшие плющом руины.

Ирландия.pixabay.com

Пытаясь помочь нескольким старикам, толкающим впереди себя огромный валун, Ойсин склонился к ним и не удержался в седле. А как только молодой сильный воин коснулся земли, он тут же сделался на 300 лет старше — на ноги с трудом поднялся немощный старец.

Как и опасалась Ниам, рай острова Тир-на-ног был потерян для него навсегда. И все, что ему осталось, — воспевать для людей это волшебное место. Видно, Ойсин был красноречив, описывая «остров юных», потому что послушать его сходились люди со всей Ирландии. А легенды о стране вечной молодости, которые рассказывал Ойсин, пережили его на многие века.

«Малая родина» Туата де Дананн

Предания Ирландии многое рассказывают о захватчиках, которые то и дело являлись на земли этой страны. И мрачные гиганты фоморы, и племя Фир Болг, и другие, чьих имен не сохранила история, сменяли друг друга, словно волны бесконечного прибоя. И наконец, в страну пришли дети богини Дану — рассказывают, что они спустились прямо с небес.

Туата де Дананн (так называли пришельцев кельты) сохранили память о своей родине, где бы она ни находилась. Согласно преданию, племя населяло четыре магических города — Гориас, Муриас, Фалиас и Финиас. Там потомки Дану изучали колдовское искусство и творили чудеса, и оттуда они принесли в мир людей свои главные сокровища.

Из Гориаса прибыло живое, вечно алчущее крови копье Ассал, принадлежавшее богу Лугу. Это оружие славилось тем, что всегда было острым и готовым к бою, а кроме того, никогда не промахивалось мимо цели и всегда после удара возвращалось в руки хозяина.

Из Муриаса колдовской народ доставил котел бога Дагды — неиссякаемый источник каши, щедро заправленной мясом. Чудесный котел не только бесконечно насыщал, но мог также оживлять умерших, поскольку был изготовлен в землях, где не знали смерти. Правда, отведать пищи из котла могли только люди честные и не знающие страха, а миски лживых трусов оставались пустыми.

Из Фалиаса привезли камень судьбы Фаль, который с тех пор веками подтверждал право королей Ирландии занять трон — перед коронацией будущий государь должен был сесть или встать на камень. И если это был истинный правитель — Фаль издавал громкий рев. По мнению современных знатоков мифологии, камень судьбы олицетворял собой изначальный хаос и этим ревом сопротивлялся торжеству порядка и закона.

А из Финиаса в Ирландию попал Сияющий меч бога Нуады, не знавший поражений. Он резал, словно масло, железо и сталь и был так остер, что тела распадались на части еще до того, как он вонзался в них.

Увы, чудесные предметы — все, что осталось в наследство от родных мест племени детей богини Дану. Согласно преданию, все эти земли поразила одновременно некая сокрушительная катастрофа. Ученые полагают, что Гориас, Муриас, Фалиас и Финиас могли быть островами архипелага Атлантиды.

Конец прекрасного Кер-Иса

Однажды король Арморики (ныне Бретань, северо-западная область Франции) Грандлон повелел построить на берегу залива Дуарнене город Кер-Ис. Правда, земля, где возвели город, принадлежала феям, но Грандлон как-то уговорил их передать ему часть владений ради благой цели. Король правил городом сам, но потом подарил его своей любимой дочери Дахут.

Это был ценный дар — Кер-Ис рос и богател не по дням, а по часам и вскоре прослыл самым великолепным в кельтских землях. От морских волн, подступающих прямо к крепостной стене, город берегла мощная плотина, а запирающий ее и городские ворота ключ король носил на шее, не снимая его даже на ночь.

Франция.

Интересно, что Грандлон стал одним из первых христианских правителей в кельтских землях, а потому Кер-Ис строился как оплот благочестия, полный соборов и часовен. Но стоило христианской твердыне перейти в руки принцессы Дахут, как в нем завелись совершенно языческие порядки.

Среди жителей новая хозяйка Кер-Иса так поощряла леность и распутство, что горожане вскоре совершенно позабыли о христианских добродетелях. Сама Дахут подавала всем пример языческой разнузданности: она меняла мужчин почти каждую ночь, а тех, кто лишался ее благосклонности, попросту душили и бросали их тела в море.

Как-то развратнице приглянулся иноземец, которого она пожелала тайно провести за городские стены. Дахут благополучно выкрала с королевской шеи ключ (как именно — история умалчивает), но в темноте по ошибке отперла шлюзы плотины. В город ринулись морские волны, снося с лица земли улицу за улицей, дом за домом.

Вовремя проснувшийся король вскочил на лучшего коня, посадил позади себя Дахут и бросился прочь из страшной ловушки. Стихия мчалась по пятам за беглецами, и, кажется, им не было спасения. Тут на пути коня возник святой покровитель Кер-Иса Гвеноле и призвал Грандлона «сбросить с седла сатану, сидящего позади», и тем спастись от неминуемой погибели. Король не смог своими руками убить непутевое чадо, и тогда сам Гвеноле столкнул принцессу с седла.

А как только Дахут исчезла в бушующих волнах, буря прекратилась, и Грандлон сумел спастись. Однако Кер-Ис остался на дне морском, и рассказывают, что злобная Дахут обратилась в русалку и правит теперь подводным городом и неупокоенными душами его жителей. Говорят также, что раз в столетие воды моря расступаются, и городские стены выступают на поверхности. Однако возродиться Кер-Ис сможет лишь тогда, когда в нем прямо под водой отслужат христианскую мессу.

Печальную историю Кер-Иса можно было бы считать одной из множества бретонских легенд, но источники свидетельствуют, что и святой Гвеноле, и король Грандлон существовали на самом деле. Хотя отделить правду от вымысла в их биографиях уже невозможно.

Замок Святого Грааля

Святой Грааль (чаша, из которой, по преданию, пил Иисус на Тайной вечере) — утраченную христианскую святыню, источник вечной жизни и бесконечной мудрости — оккультисты разыскивают многие столетия. Велика вероятность того, что чаша по сей день хранится в замке Монсальват, охраняемая последними из ордена рыцарей-тамплиеров. Однако обнаружить ее так никому и не удалось, поскольку неизвестно, где находится этот замок.

Одна из легенд гласит, что Иосиф Аримафейский (тайный христианин, в чьей гробнице был похоронен Иисус), собравший в чашу Грааля кровь из ран распятого Христа, довез святыню до юга теперешней Франции, где возвел для ее хранения крепость на горе Монсальват. Одна из версий говорит о том, что речь в легенде идет о горе Монсегюр в провинции Лангедок и замке катаров (еретическая христианская секта) на ее вершине.

Авторитет катаров в народе был так велик, что папа римский объявил против них крестовый поход. И в марте 1244 года крепость Монсегюр была взята войсками под руководством Симона де Монфора, ее защитники приняли мученическую смерть в огне, а чаша Грааля якобы скрылась в недрах горы.

Приверженцы другой версии полагают, что Монсальват — это священная гора Монсеррат неподалеку от столицы Каталонии Барселоны. Там находится старинный монастырь ордена бенедиктинцев, и в нем-то, как считается, тайно сохраняется святой Грааль.

А русский мистик и оккультист Даниил Андреев был убежден, что Монсальвату нет места на земле. По его мнению, замок находится на небесах, и населяют его праведные рыцари во главе с человекодухом Титурелем, основавшим некогда это прибежище веры. Если это мнение верно, вряд ли кто-нибудь из смертных сможет взять в руки чашу Грааля и обрести безграничную мудрость и бессмертие.

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