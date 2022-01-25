В небе появилась новая дополнительная планета. Традиционно как-то так уж сложилось, что уфология и нибирология стали как бы разными и мало связанными друг с другом направлениями исследований, на проблему в целом смотрят далеко не все конспирологи. Однако, 19 января 2022-го года в Аризоне наблюдали ТАКОЕ, что уфологи и нибирологи пялились в небо взявшись за ручки: При первом просмотре и без чтения сопутствующего ролику текста возникает впечатление, что это просто какой-то фотоаппарат с орлиным зрением запечатлел приблизившуюся к Земле Венеру. Однако, Венера в этот момент должна была появиться в другой области неба. Кроме того, как пишет автор ролика – эта штука хотя и медленно, но двигалась, поэтому не была планетой определенно. Еще была мысль, что это воздушный шар, но, воздушные шары следуют за ветром, то есть за облаками, в то время как эта штука летела сама по себе, да еще и меняла направление. НЛО, конечно, бывают всякие, но это уже даже не НЛО, а какая-то Звезда смерти, подобные которой время от времени наблюдаются:https://twitter.com/TvXendra/status/1483114941590691854?cxt=HHwWnICz6c7LipUpAAAAЕдинственно, что сильно смущает уфологов – почему сфера не светится? Обычно НЛО сияют, как лампочки, на которые подали энергию от целой электростанции, но тут подсветка была внешняя и часть сферы осталась скрытой тенью. Поэтому тут слово взяли нибирологи и узрели в объекте спутник Нибиру:Mountain of Colorado in November 2 months back footage #nibiru #twosuns pic.twitter.com/WGgKbCtf61— Nick Thomas (@Mixmasterxl) January 18, 2022Однако, даже Нибиру не сильно хорошо все объясняет. Обычно она светится и часто даже в противоположной стороне от Солнца:Double soleil ?C´est pas la première vidéo que je vois sur le sujet….et vous qu´en pensez vous ?#doublesoleil#planetex#nibiru pic.twitter.com/oF7ZqngOX7— 974Rebelion (18) (@JohnWick97440) January 20, 2022Поэтому может быть речь идет не о Нибиру, а о какой-то небольшой искусственной планете, которая как ковчег будет забирать с Земли праведников или грешников, после чего транспортировать их на планету побольше – ту же Нибиру.Но, если это так, то этот круглый как бы челнок может забрать людей только с одной стороны Земли, причем – даже не с полушария, а сектора поменьше. В таком случае, если версия правильная, то такие сферы должны появиться и над другими материками, так что следим за развитием событий. Источник