Человечество вымирает и заселять мир снова придется австралопитекам. Число стран, в которых смертей больше, чем рождений в конкретном году, неуклонно растет. Анализ данных ООН, проведенный Федеральным институтом демографических исследований в Германии, показывает, что «естественный баланс» рождаемости и смертности снижается во всем мире, вызывая старение и даже сокращение населения.Германия стала первой страной в мире, в которой наблюдался избыток смертей. Ежегодно с 1972 года здесь рождалось меньше людей, чем умирало. До 1990 г. это также начало происходить в Венгрии (1982 г.) и Чехии (1986 г.).Однако, к середине текущего века ожидается, что во всех странах Европы, за исключением Норвегии и Швеции, естественный естественный прирост населения станет отрицательным. Прогнозируется, что такие густонаселенные страны, как Бразилия и Китай, также испытают это изменение до 2050 года.После 2100 года большинство естественно растущих стран будет находиться в Африке, а некоторые также сохранятся на Аравийском полуострове, в Океании и Центральной Азии. Швеция — единственная европейская страна, которая, как ожидается, сохранит естественный прирост населения после этой даты.Но избыток смертей не означает автоматически, что население сокращается. Миграция также играет важную роль в уравнении и может способствовать росту населения, если страна способна привлечь (и готова принять) достаточное количество мигрантов. Германия, несмотря на свою долгую историю чистой отрицательной рождаемости, извлекает выгоду из положительного сальдо иммиграции, а это означает, что в страну иммигрирует больше людей, в результате чего ее население продолжает немного расти.Другие европейские страны, в основном в восточной части континента, менее успешны в стимулировании иммиграции, что привело к тому, что их общий прирост населения стал отрицательным.Япония является еще одним примером развитой страны, которая до недавнего времени не была пристрастна к иммиграции. И теперь она попадает в список стран, где население сокращается из-за избытка смертей. Та же участь ожидает Южную Корею и Китай, еще две азиатские страны со снижающейся рождаемостью, которые не позиционируют себя как реципиенты миграции. Комментарий Редакции The Big The One: Автор исследования, некая Katharina Buchholz, пользуется официальной статистикой, в чем её особой вины нет, а между тем эта официальная статистика во многих странах сильно далека от реальной. Так, например, Китай на рисунке помечен бледно-голубым, что значит там отрицательный баланс в количестве населения проявится в районе 2050-го года. Однако, как не так давно показал господин Йи Фусянь из Университета Висконсин-Мэдисон, при самом оптимистичном прогнозе Китай станет желтым уже в 2028-м году, хотя скорее всего отрицательный прирост там уже сейчас. Просто китайским чиновникам на местах выгодно заниматься приписками, поскольку бюджет регионов КПК определяет пропорционально проживающим там головам. Но ряд косвенных признаков позволяет почитать реальную ситуацию, которая сильно отличается от официальной и на самом деле китайцы с повышением уровня жизни перестали рожать более одного ребенка на пару. Так же статистика официо не принимает во внимание борьбу с пандемией, в которой Австралия сейчас на самом переднем крае. Как следствие из разряда темно-синих она перейдет в желтое уже через пару лет, может быть даже гораздо раньше. Единственный континент, где все замечательно – это Африка, где и с рождаемостью все в порядке, и в борьбе с пандемией еще лучше. Поэтому может сложиться так, что жители этого славного континента с точки зрения антропологов будущего будут австралопитеками 2.0, которым предстоит заново заселять этот мир. Возможно, кстати, что в случае с австралопитеками 1.0 все тоже именно так и было – то есть какая-то борьба с пандемией или даже мировая война, которая Африки не коснулась. И сейчас история повторяется по второму кругу, так что следим за развитием событий. Источник