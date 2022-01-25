В Мексике на пляж выбросило СОТНИ глубоководных рыб. Пророчество Осипа Терели сбывается. 18 января 2022 года на пляж Пальмарес в городе Пуэрто-Валларта, Мексика, выбросило сотни мертвых рыб. Рыбаки указали, что эти виды редко можно увидеть вблизи берега, поскольку эти рыбы обычно живут в глубоком океане на глубине 40–600 м или 130–1930 футов.Насчитано около 200 рыб-сабель (Trichiurus lepturus). Они маленькие (40-60см в длину), удлиненные и с острыми зубами! Сейчас власти выясняют причину их загадочной смерти. У местных рыбаков уже есть своя теория. Они считают, что какой-то сильный прилив вынес их из среды обитания, поднял на поверхность, а погибли они от разгерметизации, прежде чем их вытащило приливом на берег.Как и многие пользователи сети, я считаю, что подводное извержение вулкана Тонга также может быть причиной массовой гибели рыбы. Может ли это быть связано с выбросом газа под воду во время извержения?Стоит отметить, что взрыв стал самым значительным за последние 40 лет, вызвал тревогу о цунами и вызвал колебания уровня приливов на побережьях разных стран, включая Мексику.Комментарий Редакции The Big The One: Рыба-сабля не сильно и маленькая, обычно размер у неё до метра и обитает она не то, чтобы на огромных глубинах, но на самом дне, это очевидно из её анатомии. Разорвать декомпрессией её не может, поскольку рыба дышит жабрами, а не легкими. Из той же серии и гипотеза про вулкан Тонга, поскольку тут речь однозначно о какой-то сейсмологии напротив Калифорнии:Когда на пляж западного побережья Калифорнии или Мексики выкидывает одну глубоководную рыбу – это всегда плохой знак, указывающий на какие-то вулканические процессы на дне Тихого океана, причем не сильно далеко от берега. Но если рыб многие сотни – то это знак железобетонный. То есть там не просто газ идет из разлома, а явное усиление активности и даже USGS не знает долбает или не долбанет. Мы, в свою очередь, хотя и не такие прославленные адепты, знаем, что долбанет, причем не меньше М9.0 по шкале Рихтера. Правда не сейчас, хотя, скорее всего, и скоро. Источник информации у нас очень известный, украинский пророк Осип Тереля:Была предсказана страшная война в начале XXI века. Богородица показала карту России в кольце сполохов огня. Очаги полыхали на Кавказе, в Средней Азии, в Прибалтике и по всему Дальнему Востоку, где противником России стал Китай. Лидер России по имени Владимир развяжет войну с Израилем. Произойдет сокрушительное землетрясение в Калифорнии. После всех ужасных катаклизмов начнется «золотой век».Война на Кавказе для Российской Федерации – дело обычное и перманентное, однако Прибалтика! В такое еще недавно не верилось. А сейчас мы видим, что в Казахстане сидят какие-то “миротворцы”, которых так окончательно и не вывели, в сторону Украины и Грузии в Москве раздвигают пальцы, рассказывая про запрет вступления в NATO, а в Беларусь свезли все скрепные бронепоезда, которые 30 лет гнили на запасном пути.Беларусь pic.twitter.com/pWfrnO8eaa— IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 23, 2022Хабаровский край pic.twitter.com/AsKrtl9NWx— IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 23, 2022Пока еще Израиль не подключился к теме, товарищ Си тоже занят Олимпиадой, но по всем признакам война уже скоро. Потом М9.0 в Калифорнии. Потом «золотой век», так что следим за развитием событий. Источник