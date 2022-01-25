В парке развлечений Планета Земля идет смена декораций? Традиционной темой споров нибирологов и скептиков идеи наличия в Солнечной системе еще чего-то, являются фото и видео с двумя солнцами, которых с каждым днем появляется все больше и больше:Что стоит за этим странным феноменом до конца непонятно, а пока люди спорят – в Мексике, 23 января 2022-го года наблюдали даже не два, сразу ПЯТЬ солнц, одно из которых было зеленое:https://twitter.com/alfonsobg/status/1485416321273769988А неделей ранее в небе Сибири наблюдались довольно странные вещи, совпавшие с праздником Крещения:Rusya, Sibirya19.01.2022#Nibiru pic.twitter.com/CTTLlMgLlG— Fatih (@Yagmurvebennn) January 23, 2022В Шотландии тоже начались какие-то странные перебои с глобальной иллюминацией:SCOTLAND – Bu sabah Inverness’te gün doğumu#Planetx #nibiru pic.twitter.com/OlrUEhwjgq— Reptilian Planet (@reptilianplanet) January 23, 2022Объяснений этим феноменам много и каждый их пытается толковать на свой лад. Так, если не поднимать тему Нибиру, то все эти феномены можно объяснить деятельностью инопланетян. В той же Мексике приблизительно в то же время наблюдали такое:#OVNI #Cielo #EstatardeUna persona captó un objeto volador no identificado (OVNI) en el cielo Iguazuense.Se puede ver en el vídeo un objeto que reflejaría el sol del atardecer. pic.twitter.com/DtqwjyNsjG— Actualizate Iguazú (@ActualizateI) January 23, 2022А это соседняя Колумбия:https://twitter.com/alexanderhelbrt/status/1485379014298681348Вторая тема, над которой можно подумать и о которой многие думают – это какие-то игры с химтрейлами. Так, распылители уже изловчились настолько, что научились делать целые ковры-самолеты из облаков:https://twitter.com/HarleyQ22769006/status/1482886686942052354С другой стороны, такие ковры-самолеты могут генерировать и зеленые человечки, которые при желании могут устроить и не такое:Wow!!! pic.twitter.com/xPWrYdU54I— Chi Lee (@chi_un_lee) January 15, 2022В общем, версий, которые объясняют все эти чудеса немало, мы все их знаем и не будем на них останавливаться, больше сконцентрировавшись на теории, которую мы обычно упоминаем вскользь – теории Плоской Земли. Кто-то в неё верит, кто-то считает бредом сумасшедшего, однако фактически опровергнуть её не удалось никому и почти на все вопросы теоретиков круглого мира у плоскоземельщиков есть ответы: И самое, что удивительно – Плоская Земля неплохо объясняет и все эти чудеса с небесной сферой. Так, если наш мир какой-то искусственный, то владельцы аттракциона могут сейчас что-то менять, закладывая своеобразный замковый камень в Новый Дивный Мир. Камень состоит как бы из трех камней. которые называются Дельта, Корона и Омикрон. Они у всех прямо перед глазами, но никто их не видит:Не знаем, конечно, как долго эти перемены будут длиться, затронут ли они только небесный купол и оцифровку человечков, однако совершенно очевидно, что перемены в мире уже не просто началась, а идут полным ходом, так что следим за развитием событий. Источник