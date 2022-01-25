Эксперты обещают сдвиг полюсов через 14 месяцев. Начиная приблизительно с 2010-го года множество всяких умных научных журналов по нескольку раз в месяц выкладывали разного рода исследования, посвященные ускорению движения северного магнитного полюса. Потом эти исследования подхватывала остальная пресса и засыпала страны и народы страшилками про скорый сдвиг полюсов и всё такое. Однако, с марта 2020-го года подобного рода сообщения внезапно прекратились. С чем была связана потеря интереса светлых адептов к смещению полюсов для конспирологов остается загадкой. Может быть борьба с пандемией отвлекла на себя все ресурсы и все светлые умы, может была какая-то другая причина типа сокрытия информации, поэтому энтузиасты следят сейчас за обновлениями самостоятельно. И на январь 2022-го года обновления от Национального управления океанических и атмосферных исследований следующие.Мировая магнитная модель:164.036 86.502 2020.000157.690 86.415 2021.000151.948 86.294 2022.000146.826 86.146 2023.000142.293 85.980 2024.000138.299 85.801 2025.000Международное геомагнитное эталонное поле:169.615 86.568 2019.000162.867 86.494 2020.000156.786 86.400 2021.000151.272 86.275 2022.000146.334 86.126 2023.000141.945 85.958 2024.000138.057 85.778 2025.000Таким образом, не смотря на Великую пандемию движение полюсов, похоже, продолжается и происходит с пугающей скоростью. За 2021-й год полюс переехал на пять градусов, за 2020-й на шесть градусов, за 2019-й на семь градусов. Итого 18 градусов по долготе за три года. На экваторе длина одного градуса долготы и широты одинаковая, составляя приблизительно 111 километров. Но ближе к полюсам длина градуса долготы уменьшается:На широте 85 градусов длина дуги в один градус долготы будет не менее 10 километров и 18 градусов дают 180 километров смещения. Таким образом, не смотря на пандемию магнитные полюса продолжают двигаться. Мировая магнитная модель (WMM) предполагает наличие некоего магнитного диполя в центре Земли. Этот диполь определяет ось, которая пересекает поверхность Земли в двух противоположных точках, называемых геомагнитными полюсами. Ось диполя в настоящее время наклонена под углом 9,41° к оси вращения Земли. Теперь возникает вопрос: много это всё или мало? Вопрос этот возникает не только у нас и не в первый раз, поэтому несколькими независимыми исследователями были проведены опыты с реполяризацией лабораторных диполей, моделирующих магнитный диполь Земли. И, согласно этим опытам максимальный допустимый люфт угла отклонения дипольной оси составляет порядка 40 градусов – если считать от его последней стабильной позиции с выходом в районе Канады.Сейчас, со скоростью приблизительно пять миль в месяц мы приближаемся к этой самой критической отметке максимального отклонения в 40 градусов. Поэтому, если смещение магнитного севера будет идти с текущей скоростью точка переворота будет достигнута где-то через 14 месяцев и магнитный диполь планеты поменяет полярность: Чем это все закончится знают только зеленые человечки, которые на Земле несколько дольше нас и живут определено не 100 лет. Так же, скорее всего, какая-то информация от переживших сдвиг полюсов предков есть у верхушки планетарных элит, которые, скорее всего, к часу Ч как-то готовятся. Пока, опираясь на лабораторные эксперименты с мышками, светлые адепты вангуют, что сдвиг полюсов приведет людей к полной потере памяти, поскольку внешнее магнитное поле и хранение в мозгу информации плотно связаны.Но насколько это обнуление мозгов будет сильным светлые адепты не знают, поскольку в экспериментах мышки после смены полярности переставали правильно бегать по лабиринту, но забыли ли они еще что-то – расспросить мышек не удалось. Поэтому придется ждать форматирования 14 месяцев, после которых будем уже расспрашивать друг друга, а пока продолжаем следить за развитием событий. Источник