Эксперты обещают сдвиг полюсов через 14 месяцев.

Начиная приблизительно с 2010-го года множество всяких умных научных журналов по нескольку раз в месяц выкладывали разного рода исследования, посвященные ускорению движения северного магнитного полюса. Потом эти  исследования подхватывала остальная пресса и засыпала страны и народы страшилками про скорый сдвиг полюсов и всё такое. Однако, с марта 2020-го года подобного рода сообщения внезапно прекратились. 
С чем была связана потеря интереса светлых адептов к смещению полюсов для конспирологов остается загадкой. Может быть борьба с пандемией отвлекла на себя все ресурсы и все светлые умы, может была какая-то другая причина типа сокрытия информации, поэтому энтузиасты следят сейчас за обновлениями самостоятельно. И на январь 2022-го года обновления от Национального управления океанических и атмосферных исследований следующие.
Мировая магнитная модель:
164.036 86.502 2020.000
157.690 86.415 2021.000
151.948 86.294 2022.000
146.826 86.146 2023.000
142.293 85.980 2024.000
138.299 85.801 2025.000
Международное геомагнитное эталонное поле:
169.615 86.568 2019.000
162.867 86.494 2020.000
156.786 86.400 2021.000
151.272 86.275 2022.000
146.334 86.126 2023.000
141.945 85.958 2024.000
138.057 85.778 2025.000
Таким образом, не смотря на Великую пандемию движение полюсов, похоже, продолжается и происходит с пугающей скоростью. За 2021-й год полюс переехал на пять градусов, за 2020-й на шесть градусов, за 2019-й  на семь градусов. Итого 18 градусов по долготе за три года. 

На экваторе длина одного градуса долготы и широты одинаковая, составляя приблизительно 111 километров. Но ближе к полюсам длина градуса долготы уменьшается:

На широте 85 градусов длина дуги в один градус долготы будет не менее 10 километров и 18 градусов дают 180 километров смещения. Таким образом, не смотря на пандемию магнитные полюса продолжают двигаться.  
Мировая магнитная модель (WMM) предполагает наличие некоего магнитного диполя в центре Земли. Этот диполь определяет ось, которая пересекает поверхность Земли в двух противоположных точках, называемых геомагнитными полюсами.  Ось диполя в настоящее время наклонена под углом 9,41° к оси вращения Земли
Теперь возникает вопрос: много это всё или мало? Вопрос этот возникает не только у нас и не в первый раз, поэтому несколькими независимыми исследователями были проведены опыты с реполяризацией лабораторных диполей, моделирующих магнитный диполь Земли. И, согласно этим опытам максимальный допустимый люфт угла отклонения дипольной оси составляет порядка 40 градусов – если считать от его последней стабильной позиции с выходом в районе Канады.
Сейчас, со скоростью приблизительно пять миль в месяц мы приближаемся к этой самой критической отметке максимального отклонения в 40 градусов. Поэтому, если смещение магнитного севера будет идти с текущей скоростью точка переворота будет достигнута где-то через 14 месяцев и магнитный диполь планеты поменяет полярность:
Чем это все закончится знают только зеленые человечки, которые на Земле несколько дольше нас и живут определено не 100 лет. Так же, скорее всего, какая-то информация от переживших сдвиг полюсов предков есть у верхушки планетарных элит, которые, скорее всего, к часу Ч как-то готовятся. Пока, опираясь на лабораторные эксперименты с мышками, светлые адепты вангуют, что сдвиг полюсов приведет людей к полной потере памяти, поскольку внешнее магнитное поле и хранение в мозгу информации плотно связаны.
Но насколько это обнуление мозгов будет сильным светлые адепты не знают, поскольку в экспериментах мышки после смены полярности переставали правильно бегать по лабиринту, но забыли ли они еще что-то  – расспросить мышек не удалось. Поэтому придется ждать форматирования 14 месяцев, после которых будем уже расспрашивать друг друга, а пока продолжаем следить за развитием событий. 

Источник