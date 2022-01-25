Пусть звенит колокольчик… Японская легенда о загробном мире Есть старая японская легенда. Когда человек уходит в небеса, бог, чтобы он не скучал, дарит ему окошко, в которое видно его родных и друзей. На окошечке стоит в горшочке цветок и к веточке привязан колокольчик. Когда кто-то вспоминает человека — звонит колокольчик, когда говорит о нем хорошие слова — светит солнце, а когда о нем плачут — идет дождь и цветочек растет, радует небожителя.В первые дни часто звенит колокольчик, слышны добрые слова, люди плачут, жалея об его уходе.Но со временем звон все реже, солнце не заглядывает в окно, мало дождей и цветочек пропадает…Но у каждого должно быть любящее сердце, которое вспомнит, скажет нежные слова, попросит со слезами Бога, чтобы душа не петляла во тьме.Пусть всем, кто ушел в заоблачную даль будет спокойно. Пусть звенит колокольчик. Пусть цветет цветок…Источник