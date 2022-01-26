Много человек были похищены инопланетянами

Борн напомнил, что тысячи людей по всему миру в разный период времени сообщали, что стали жертвами инопланетного вероломства.
Но, по мнению многих коллег Борна, уверенность человека в том, что его когда-то похищали инопланетяне, может крайне негативно отразиться на его психическом здоровье. Новые исследования доказали, что примерно у 50% этих самопровозглашенных жертв выдуманных похищений обнаружены симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Отмечается, что количество граждан с ПСТР среди якобы «похищенных» пришельцами выше, чем среди тех, кто был похищен людьми.
Для эксперимента удалось найти только 19 человек, которые уверены в том, что побывали в плену у пришельцев. Результаты исследования оказались весьма интересными. Выяснилось, что некоторые люди могут быть психологически травмированы тем, что в действительности не происходило. То есть, «похищенные» испытывают эмоциональные реакции, схожие с ПТСР, так как, несмотря на ложность воспоминаний, страх является настоящим.
Исследователи рассказали, что среди добровольцев пятеро с уверенностью заявили, что видели «необычные» огни в небе, а пятнадцать человек даже смогли заметить космический корабль и разные формы инопланетной жизни. Больше половины испытуемых заявили о потери памяти во время всего периода похищения, продолжительность которого в большинстве случаев составляла не более 3 часов.
В ходе эксперимента всех участников попросили ответить на вопросы с целью выявления ПТСР. Итоги опроса показали, что симптомы расстройства имеются у 9 человек.
Авторы исследования считают, что альтернативным объяснением заявлений людей о «похищении» их инопланетянами может быть сонный паралич, то есть пограничное состояние между сном и бодрствованием, сопровождающееся галлюцинациями или ощущениями парение в воздухе. Но, полученные результаты исследования не могут быть приняты во внимание, так как они слишком малозначительны из-за небольшого количества испытуемых.