Много человек были похищены инопланетянами

Разговоры об инопланетянах ведутся уже не один десяток лет. При этом одни люди безоговорочно верят в пришельцев, другие считают, что подобные разговоры всего лишь выдумка. Ученый Эдвард Борн относится к той категории граждан, которые уверены в существовании инопланетян. Специалист заявил, что многие земляне были похищены пришельцами, а затем возвращены обратно.

Борн напомнил, что тысячи людей по всему миру в разный период времени сообщали, что стали жертвами инопланетного вероломства.

Но, по мнению многих коллег Борна, уверенность человека в том, что его когда-то похищали инопланетяне, может крайне негативно отразиться на его психическом здоровье. Новые исследования доказали, что примерно у 50% этих самопровозглашенных жертв выдуманных похищений обнаружены симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Отмечается, что количество граждан с ПСТР среди якобы «похищенных» пришельцами выше, чем среди тех, кто был похищен людьми.

Для эксперимента удалось найти только 19 человек, которые уверены в том, что побывали в плену у пришельцев. Результаты исследования оказались весьма интересными. Выяснилось, что некоторые люди могут быть психологически травмированы тем, что в действительности не происходило. То есть, «похищенные» испытывают эмоциональные реакции, схожие с ПТСР, так как, несмотря на ложность воспоминаний, страх является настоящим.

Исследователи рассказали, что среди добровольцев пятеро с уверенностью заявили, что видели «необычные» огни в небе, а пятнадцать человек даже смогли заметить космический корабль и разные формы инопланетной жизни. Больше половины испытуемых заявили о потери памяти во время всего периода похищения, продолжительность которого в большинстве случаев составляла не более 3 часов.

В ходе эксперимента всех участников попросили ответить на вопросы с целью выявления ПТСР. Итоги опроса показали, что симптомы расстройства имеются у 9 человек.

Авторы исследования считают, что альтернативным объяснением заявлений людей о «похищении» их инопланетянами может быть сонный паралич, то есть пограничное состояние между сном и бодрствованием, сопровождающееся галлюцинациями или ощущениями парение в воздухе. Но, полученные результаты исследования не могут быть приняты во внимание, так как они слишком малозначительны из-за небольшого количества испытуемых.

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