Много человек были похищены инопланетянами

Разговоры об инопланетянах ведутся уже не один десяток лет. При этом одни люди безоговорочно верят в пришельцев, другие считают, что подобные разговоры всего лишь выдумка. Ученый Эдвард Борн относится к той категории граждан, которые уверены в существовании инопланетян. Специалист заявил, что многие земляне были похищены пришельцами, а затем возвращены обратно.

Борн напомнил, что тысячи людей по всему миру в разный период времени сообщали, что стали жертвами инопланетного вероломства.

Но, по мнению многих коллег Борна, уверенность человека в том, что его когда-то похищали инопланетяне, может крайне негативно отразиться на его психическом здоровье. Новые исследования доказали, что примерно у 50% этих самопровозглашенных жертв выдуманных похищений обнаружены симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Отмечается, что количество граждан с ПСТР среди якобы «похищенных» пришельцами выше, чем среди тех, кто был похищен людьми.

Для эксперимента удалось найти только 19 человек, которые уверены в том, что побывали в плену у пришельцев. Результаты исследования оказались весьма интересными. Выяснилось, что некоторые люди могут быть психологически травмированы тем, что в действительности не происходило. То есть, «похищенные» испытывают эмоциональные реакции, схожие с ПТСР, так как, несмотря на ложность воспоминаний, страх является настоящим.