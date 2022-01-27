10 вопросов, которые необходимо задавать себе каждое утро Мир, в котором мы живем, полон трудностей. А жизнь то и дело бросает в нас свои крученые мячи. И хотя у нас нет власти над тем, что несет для нас новый день, мы определенно можем работать над тем, чтобы стать более приземленными и стойкими. Это поможет нам решать свои проблемы и извлекать максимальную выгоду из каждой ситуации.Идея, лежащая в основе этих вопросов, заключается в перепрограммировании нашего мозга с целью выработать у себя позитивный и активный подход к жизни, чтобы использовать свой день с наибольшей пользой.Итак, 10 вопросов, которые необходимо задавать себе каждое утро:1. Что я могу сегодня сделать такого, чтобы это помогло мне быть собой?Если мы живем, будучи самими собой, мы остаемся верными своим базовым ценностям и убеждениям. Мы проживаем жизнь именно так, как нам того хочется. Даже если мы сталкиваемся с проблемами, мы все равно не сомневаемся в своих намерениях.Мы с уверенностью преодолеваем любые препятствия, не забывая о стоящих перед нами целях. Это чувство приземленности порождает ощущение безопасности и позволяет нам делать вещи, основанные на нашей храбрости и решительности, а не исходя из страха или тревожности.2. Как я могу увеличить свое присутствие и жить настоящим?Осознанность дает нам силу жить настоящим. Если мы будем жить в постоянном страхе перед будущим или в сожалениях о прошлом, то пропустим это прекрасное чудо – жизнь. Мы можем находиться в окружении дорогих нам людей, но при этом страдать от темных мыслей о времени, которое либо уже прошло, либо еще не наступило. Осознание простой истины о том, что мы не можем изменить случившееся ранее и что переживать о будущем бесполезно, является необходимым для нашего эмоционального благополучия.Отличной идеей будет записать несколько простых утверждений, способных вернуть нас к настоящему и поддерживать нашу сознательность в периоды стресса и неопределенности.3. Что и как я могу сделать сегодня лучше, чем вчера?То, что вы живете настоящим, не означает, что вы должны забыть о своих прошлых действиях. Нам следует взять на себя полную ответственность за свои поступки. А если мы не довольны какими-то своими действиями или решениями, нужно не зацикливаться на том, как мы допустили подобное, а придумать план, как все исправить.Суть в том, чтобы жить ради решения проблемы, а не самой проблемой. Если вы чувствуете, что совершили ошибку, сосредоточьтесь на мерах, которых вы можете предпринять сегодня, чтобы все наладить. Не позволяйте своему эго стать между вами и вашим искуплением.4. Какую пользу я приношу на своей работе?Это вопрос с подвохом. Все мы должны ходить на работу ради пропитания. Но порой нам приходится заниматься тем, что нам не нравится. Если ваша работа не приносит вам никакого удовольствия и вы ходите на нее исключительно ради денег, то вас будет постоянно преследовать чувство истощения и неудовлетворенности. Поэтому, как часть утренней рутины, научитесь спрашивать себя о ценности вашего ежедневного усердного труда.Являетесь ли вы незаменимым активом в своей компании или же вы тот, кто просто приходит и уходит в положенное время? Если на текущем месте вы не приносите никакой ценности, то где ваши таланты могут оценить по достоинству?5. Что делает меня счастливым?Когда вы в последний раз думали о своем счастье? Вы всегда ставите на первое место других людей? Быть сострадательным и заботливым человеком это отличная черта характера, но из пустой чаши ничего налить нельзя. Если вы не будете думать о собственном счастье, то в конечном счете потеряете свою цель и силу двигаться дальше.Старайтесь каждое утро придумывать по меньшей мере 3 вещи, которые можете сделать, чтобы почувствовать себя счастливее. Это может быть нечто простое вроде покупки мороженого или книги любимого автора.6. Как я позабочусь о себе сегодня?Раз уж мы заговорили о счастье, давайте уделим немного времени обсуждению заботы о себе. Забота о себе является важной частью идеально сбалансированной утренней рутины, поскольку начинается она с одного просто вопроса: как вы можете позаботиться о себе сегодня? Хотите принять ванну после тяжелого дня, но у вас есть семья, о которой тоже надо позаботиться? В таком случае используйте утреннее время, чтобы составить расписание, куда войдет время на принятие ванны, даже если для этого вам придется отказаться от выполнения части домашних обязанностей, которые могут немного подождать.7. Что мне нужно, чтобы измениться?У всех нас есть привычки и стили поведения, от которых нам следовало быть избавиться, и мы это понимаем. Не имеет значения, как сильно мы пытаемся принимать лучшие решения, потому что нас то и дело возвращают обратно к нашим старым демонам трудности, стресс и разного рода внутренние и внешние факторы.Если вы думаете, что ваша жизнь станет намного счастливее без токсичных привычек, запишите их с самого утра на листе бумаги и держите его на виду весь день как напоминание о том, чего нужно избегать. Кроме того, запишите также возможные контрмеры, которые не дадут вам сдаться. Так, если вы трудоголик, поставьте перед собой задачу купить после работы букет цветов для своей жены или найдите время, чтобы приготовить ей ужин.8. Как я могу выразить свою любовь к людям, присутствующим в моей жизни?Отличный способ показать любимому человеку, что вы его любите, это найти для него время. Но не ограничивайтесь только этим. Каждое утро спрашивайте себя, что еще вы можете сегодня сделать, чтобы показать дорогим вам людям, как много они для вас значат.Взяв на себя обязательство сделать других счастливыми, вскоре вы увидите, как их радость положительно повлияет на ваше эмоциональное состояние, сделав вашу жизнь полноценной и счастливой.9. Как я могу удовлетворить свои базовые потребности?В трудные времена все мы можем растеряться и забыть о смысле своей жизни. Главное – всегда помнить о необходимости обращать внимание на все те блага, которые у вас уже есть, и спрашивать себя, что вы можете сделать, чтобы эти блага никуда не исчезли.Если вы здоровы, у вас есть дом, одежда и еда на столе, то вы более успешны, чем большинство людей на планете. Если же у вас нет силы воли посмотреть в глаза новому дню, постарайтесь сосредоточиться на своих базовых потребностях и на том, как вы можете их удовлетворить.10. Какое наследие я после себя оставлю?Этот вопрос задают себе лишь немногие, однако думать о таких вещах следовало бы каждому из нас. Будучи обремененными своими ежедневными обязанностями, мы часто упускаем из виду картину в целом. Конечным результатом нашего существования должно стать не просто вычеркивание пунктов из списка своих личных и профессиональных задач.В мире есть нечто большее, чем работа, оплата ипотеки и налогов. Какое наследие вы оставите после себя? На жизнь скольких людей вы сможете повлиять? А сколько из них у вас получится исцелить? Что о вас будут помнить, когда вы умрете?Планируя свой день, поставьте перед собой одно задание, которое должно сделать вас лучше. Для этого вам не нужно совершать никаких героических подвигов, просто полейте цветы своей больной бабушки, покормите рыб своего соседа, пока его не будет в городе, или наберите воды для птиц.***Эти 10 вопросов не должны стать для вас рутинным делом, с которым вы будете пытаться поскорее разделаться. Эти вопросы, скорее, призваны стать причиной позитивных и счастливых перемен в вашем мировоззрении, дав все необходимое, чтобы вы встретили новый день с уверенностью и широкой улыбкой на лице. Источник