Ясновидящий Кшиштоф Яцковский рассказал, как начнется ядерная война. В ряде своих эфиров с прогнозами на 2021-й год любимый ясновидящий поляков пан Кшиштоф Яцковский обещал, что начиная приблизительно с августа 2021-го весь мир будет чего-то очень сильно бояться и пик этого страха случится где-то к декабрю. Причину тревоги Кшиштоф не видел, но и по его мнению, и по оценкам его аудитории страх должна была вызвать новая волна пандемии.Однако, реальность слегка отклонилась от общих ожиданий и появившийся осенью Омикрон мало кого сильно напряг. Гораздо больше сейчас всех пугает угроза мировой войны, которая к декабрю 2021-г года из какой-то абстрактной-аморфной, находящейся где-то на периферии массового сознания, вдруг стала довольно конкретной: пошли какие-то огромны перемещения войск и флотов, ультиматумы и провокации. Так, начиная с осени 2021-го года Китай кошмарит Тайвань своими демонстративными полетами в зону идентификации систем ПВО, в последнем маневре приняли участие аж 39 самолетов.И вот, на фоне всех этих страхов и тревожных ожиданий господин Яцковский сделал для своих подписчиков как бы отдельный ролик с ответами на вопросы исключительно по теме Третьей мировой войны, рассказав когда она приблизительно начнется, где и что станет сигналом прятаться под стол. Война, по его словам, начнется как бы в два этапа. Так, сейчас и в Польше, и в Европе, и вообще во всем мире царит напряжение и серьезная военная готовность. Где-то она больше, где-то меньше, но военные напряглись везде. Пик этого напряжения будет на границе февраля-марта, после чего тревога как бы ослабнет, хотя и не исчезнет совсем. Но с началом лета возникнет как бы вторая готовность и она будет внезапной. Касательно ситуации на границе Украины и РФ пан Кшиштоф пока не видит полномасштабного конфликта, во всяком случае в ближайшей перспективе. По его ощущениям Москва нагнала войска для шантажа Запада в преддверии каких-то событий. Военная угроза для Украины используется Москвой как разменная монета и она будет реализована, если что-то, по мнению Москвы, пойдет не так как там хотят. Третья мировая начнется с двух конфликтов, один из которых потом затихнет, а второй станет ядром глобальной войны. Где это будет пан Кшиштоф не знает точно, но это произойдет сильно к югу от Польши. По его мнению это будет Ближний Восток, хотя может быть и южная Европа. Конфликт скорее всего перерастет в ядерный и желтая пыль, которую он много раз видел и о которой предупреждал может быть и появится при применении оружия такого типа.Огромную роль войне будет играть Китай. Он вступит в войну не сразу и не прямо, но его участие ассоциируется у Кшиштофа с огненными столбами до неба. Включение Китая будет, по его словам, просто ужасно. Очень большую роль во всем этом предстоит сыграть Турции, которую все будут переманивать на свою сторону. И турки, в конце концов, сменят сторону фронта закончив войну не с теми, с кем начали. Когда всё завертится по-взрослому, в Европе начнется паника и некоторые страны не захотят в этом участвовать. Первой, как видит Кшиштоф, начнется отгребать Испания. А в Польше начальники так перепугаются, что вообще куда-то сбегут и никто не сможет их найти. Власть перейдет к военным и каким-то оставшимся на местах чиновникам. Рядовым гражданам тоже придется не сладко: будут какие-то новые ограничения и проблема еды. Наконец, пан Кшиштоф очень детально описывает начало войны. Он получил его в видении, которое преследует его последние несколько дней. В видении был какой-то дворец, шикарный красивый зал. И там какой-то человек – или король, или член какой-то важный королевской семьи, или избираемый политик типа премьер-министра, двигает какую-то речь, которую затаив дыхание слушает весь мир. И сразу после этого начинается Большая война. Мы не ясновидящие и как оно все будет не знаем. Но, сопоставляя слова пана Яцковского откровениями, полученными другими людьми, мы думаем, что в общих чертах все будет как-то именно так. У всяких известных и прославленных пророков прошлых десятилетий много указаний на глобальный обмен ядерными ударами, который произойдет в конце лета или в начале осени неизвестно какого года. Непосредственно перед этим будет идти страшная борьба за мир во всем мире, а как только стороны договорятся – так и бахнет. Никто, правда, точно не указал в каком это будет году, так что следим за развитием событий. Источник