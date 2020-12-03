Вселенная существует за счет человеческого сознания, заявили ученые

Многие ученые пытаются понять, что из себя представляет человеческое сознание, и какова его природа.
Относительно недавно двое ученых Дипак Чопра и Менас Кафатос (Университет Чапмена) сообщили, что человеческое сознание – это сама Вселенная и есть. Другими словами, без человечества Вселенная не будет существовать. Ученые отмечают, что сознание и космос неразрывны и на субатомном уровне являются единым целым.
По мнению ученых, сама Вселенная сформировала сознание в людях, которое теперь помогает развиваться Вселенной. Поэтому человеческое сознание и космос переплелись, являясь, по сути, единой сущностью.
Исследователи рассуждают, что было бы, если человек попытался подойти к пониманию космоса именно с этой точки зрения. Человек – это идея Вселенной, и ее космический разум устремился к этой идее.
Зачем это нужно Вселенной?
По мнению ученых, Вселенная через человека осознает себя во времени и пространстве. Любое действие человека – проявление космической деятельности. Точнее сказать, космос думает через человека. Каждый этап развития Вселенной отражается в человеческом сознании в виде определенного опыта.
Вероятно, ученые очень осторожно попытались донести свою мысль, которая могла быть неоднозначно воспринята обществом. Они понимают, что их утверждение кажется невероятным, поэтому ссылаются на квантовую физику, которая, на их взгляд, доказывает, что жизнь во Вселенной основана на участии человеческого разума.
Если принять верность данной гипотезы, то можно предположить, что человеческое сознание никуда не исчезает, так как оно имеет определенную ценность для Вселенной. Здесь возникает другой вопрос, о котором «умолчали» ученые, – что происходит с сознанием, если оно не дает развития Вселенной?
Андрей Ветров