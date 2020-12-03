Вселенная существует за счет человеческого сознания, заявили ученые

Многие ученые пытаются понять, что из себя представляет человеческое сознание, и какова его природа.

Относительно недавно двое ученых Дипак Чопра и Менас Кафатос (Университет Чапмена) сообщили, что человеческое сознание – это сама Вселенная и есть. Другими словами, без человечества Вселенная не будет существовать. Ученые отмечают, что сознание и космос неразрывны и на субатомном уровне являются единым целым.

По мнению ученых, сама Вселенная сформировала сознание в людях, которое теперь помогает развиваться Вселенной. Поэтому человеческое сознание и космос переплелись, являясь, по сути, единой сущностью.