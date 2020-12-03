Что самый умный человек в мире может нам сказать о счастье

Жизнь Кима Ун Ёна началась ярко и блестяще — как у самого настоящего супергероя.

Когда ему было всего полгода, мать увидела, что он сидит в своей колыбели, хотя ему уже пора было спать. Она подошла к нему, погладила, поцеловала и накрыла одеялом.

И когда она уже собиралась уходить и подошла к двери в комнату, ей показалось, что она что-то услышала. Она развернулась, снова подошла к колыбели и наклонилась к сыну. И тут она поняла, что ей вовсе не показалось, ее ребенок действительно произнес несколько слов. Ее шестимесячный сын пытался с ней поговорить.

Это было не ошибкой. Ей не почудилось. Ее сын оказался одаренным, и дар его был воистину бесценным… Но как это повлияло на его жизнь?

Начало невообразимо яркой жизни

Есть несколько способов, которые позволяют распознать высокий интеллект у маленьких детей:

У них невероятно хорошая память, и они запоминают то, что им говорят, с первого раза

Они проходят основные вехи интеллектуального развития куда раньше, чем их сверстники

Они очень рано начинают задавать конкретные вопросы о мире и окружающих его вещах

Зачастую их не устраивают имеющиеся правила игр, и они изобретают новые

Они не терпят других детей, считая их глупыми

И все эти признаки были заметны у маленького Кима. Все до единого. Уже в девятимесячном возрасте он разговаривал полными и осмысленными предложениями. Когда ему был год, он бегло говорил на корейском языке, и еще до того, как ему исполнилось 4 года, добавил к числу языков, на которых он разговаривал, испанский, немецкий и английский. Ну а к 5 годам он уже без особых трудностей решал дифференциальные уравнения.

Если бы Км Ун Ён оказался просто умным мальчиком, это никого бы не удивило — ведь он был сыном профессора физики и преподавателя в медицинском институте.

Но он оказался не просто умным — он оказался действительно гениальным.

Некоторые даже считают, что он самый умный из ныне живущих людей. Конечно, тесты на определение коэффициента интеллектуального развития имеют свои недостатки, и вряд ли они могут в полной мере определить, действительно ли человек является умным… но все же стоит упомянуть о том, что результаты теста, проведенного опытным психологом, показали значение в целых 210 единиц.

Определить, насколько гениален тот или иной человек очень сложно и в большинстве случаев… довольно бессмысленно.

Тесты коэффициента интеллектуального развития становятся куда менее точными на верхнем отрезке значений. К тому на определенном этапе жизни интеллект начинает значить далеко не так много, как другие личностные качества — такие как страсть к своему делу, любопытство и упорство. Но никто не стал бы спорить с тем, что в голове этого мальчика происходило нечто необычное и замечательное.

Он был просто невероятен: этот ребенок был способен научиться чему угодно намного быстрее и полнее, чем другие дети, многие из которых были на несколько лет его старше.

Он был настолько хорош, что поначалу многие люди просто не верили тому, что писали о нем журналисты. И поэтому его раз за разом приглашали в самые разные телепередачи, чтобы доказать или опровергнуть гениальность этого ребенка.

Его интеллект разгорался все ярче, превращаясь в звезду первой величины

По приглашению NASA Ким переехал в США, чтобы учиться у лучших ученых, а также позволить им изучать себя.

Уже в 15 лет он получил ученую степень доктора философии, перед этим закончив с отличием университет. После этого он официально стал сотрудником NASA, присоединившись к астрофизикам, занимающимся исследованиями высшей сложности.

Всех вокруг интересовало лишь одно — на что еще он способен? Насколько быстро он способен решить ту или иную задачу? Насколько сложную задачу он способен решить в принципе? И так далее, и тому подобное. Такой интеллект, как у него, встречается не чаще раза на несколько миллиардов людей, и в результате на него свалилась огромная нагрузка, с которой он, тем не менее, блестяще справлялся. Пока кое-что не изменилось.

Спустя десять лет после того, как он поступил на работу в NASA, и после того, как он собрал невероятное количество научных премий и степеней, он внезапно уволился и вернулся назад в Корею.

Самый умный человек в мире, чей интеллект превосходил таковой у любого выпускника любого университета из «Лиги плюща», и который благодаря этому пользовался заслуженным уважением и работал в одной из самых престижных организаций всего мира, попросту отказался от всего этого и вернулся на родину.

Почему он это сделал? Ответ на этот вопрос предельно прост. Все это не приносило ему счастья.

Он родился в Корее — азиатской стране, в обществе которой превыше всего ценятся академические достижения. И как только люди поняли, насколько у него огромный потенциал, они с ранних лет старались выжать из этого потенциала все возможное. До последней капли.

Его талант стал его проклятием, так как с его помощью взрослые попросту украли у него счастливое детство. Чем ярче разгоралась его звезда на интеллектуальном небосводе, тем больше ему хотелось быть просто нормальным. В его душе росло и крепло желание быть не тем, кем его хотят видеть все остальные, а просто собой. И поэтому он ушел, решив, что больше не обязан оправдывать чужие ожидания.

Где он теперь

Ким Ун Ён работает в одном из известных корейских университетов на должности профессора. Для большинства ученых это очень престижная должность, добиться которой непросто из-за высокой конкуренции. Но для него? Говорят, он добился ее с легкостью, обойдя всех соперников, и немудрено — ведь он был гораздо умнее любого из них.

Корейские журналисты до сих пор периодически вспоминают о Киме. Они приводят его в качестве примера неудавшегося гения, человека, который зря растратил весь свой потенциал.

Они раз за разом пишут, что, мол, он был настолько одаренным, что все ожидали, что он изменит мир, и станет первопроходцем сразу в нескольких сферах научной деятельности.

Но подобные высокопарные речи подводят нас к одному простому вопросу… «А кто, собственно говоря, решил, что Ким якобы «должен» изменить мир? Потому что кто бы это не был, это определенно был не сам Ким.

Возможно, жизнь доктора Кима Ун Ёна и не похожа на жизни большинства из нас… Но она определенно указывает на проблемы, с которыми сталкивается большинство умных людей, обладающих немалым потенциалом.

То, что кто-то умен, одарен и креативен, еще не означает, что он хочет становиться первопроходцем в чем бы то ни было, и уж тем более революционизировать науку. Возможно, он просто хочет быть счастливым.

Ким оставил позади жизнь, возложенную на алтарь науки, и теперь живет вполне счастливой жизнью, участвуя в обучении корейской молодежи, получая неплохую зарплату и время от времени занимаясь научными исследованиями. И самое главное, у него остается свободное время, которое он может проводить в кругу семьи.

Он не выступает по телевизору.

Не конструирует космические корабли.

Он просто живет так, как хотел с самого начала: на собственных условиях.

Выбирайте свой путь

Ваш талант к чему-то или его отсутствие не имеет никакого отношения к тому, чего вы хотите и к чему стремитесь.

Ни ваши родители, ни соседи, ни друзья не должны определять ваш жизненный путь. Слишком часто мы позволяем чужому эго и ожиданиям направлять нашу судьбу на путь, который выбирали не мы. И наш талант превращается в песнь сирены, привлекающей к нам одну лишь боль и страдания.

Живите собственной жизнью, и не позволяйте никому мерить ее исключительно своей меркой. Лишь вырвавшись из-под чужого влияния, вы обретаете истинную свободу.

Даже если вы можете дотянуться до звезд, вполне возможно, что на самом деле вам хочется тихой и спокойной жизни. Такой жизни хотел герой нашей статьи, и теперь она у него есть.

Не считайте эгоистичным то, что вы стремитесь к собственному счастью. И если вы его добились, не позволяйте чужим ожиданиям лишить вас его.

«Общество не должно оценивать всех по одним и тем же стандартам. У каждого из нас есть своя цель обучения, надежды, таланты и мечты, и мы должны все это уважать. Люди всегда пытаются стать особенными, пренебрегая ради этого своим обычным человеческим счастьем», — Ким Ун Ён.

Источник