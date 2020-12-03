В ночь на 2-е декабря на Земле выросли еще два загадочных монолита

Всю прошлую неделю вся пресса всего мира всеми силами обсуждала историю со странными монолитами, первый из которых появился в Юте (это там где Йеллоустоун, мормоны и Америка), а второй в Румынии (это где-то там, где живут румыны). Оба монолита потом исчезли за одну ночь, оставив после себя жалкие обломки:

Обращает на себя внимание факт демонтажа конструкций именно среди ночи, как будто днем ни у кого времени не было. Так же выбран и странный, очень трудоемкий способ распила – железяку гораздо легче выдернуть из земли, чем резать её при помощи автогена.

И вот, пока страны и народы спорили о прошествии, еще один монолит появился в Калифорнии – на вершине Сосновой горы в Атаскадеро: