В ночь на 2-е декабря на Земле выросли еще два загадочных монолита

Всю прошлую неделю вся пресса всего мира всеми силами обсуждала историю со странными монолитами, первый из которых появился в Юте (это там где Йеллоустоун, мормоны и Америка), а второй в Румынии (это где-то там, где живут румыны). Оба монолита потом исчезли за одну ночь, оставив после себя жалкие обломки:
Обращает на себя внимание факт демонтажа конструкций именно среди ночи, как будто днем ни у кого времени не было. Так же выбран и странный, очень трудоемкий способ распила – железяку гораздо легче выдернуть из земли, чем резать её при помощи автогена.
И вот, пока страны и народы спорили о прошествии, еще один монолит появился в Калифорнии – на вершине Сосновой горы в Атаскадеро:
И, приблизительно в то же время новость пришла и из Франции, где монолит вырос в каком-то сказочном галльском лесу:
Что происходит никто, как обычно не знает и потому мир бурлит догадками и предположениями, первым из которых стали нарисованные на глобальной контурной карте красивые геометрические фигуры:
Логика у такого подхода простая: если воткнуть в монолиты булавки и провести между ними линии, то получается как бы ромб и потому следующий монолит нужно искать в Иллинойсе, в углу ромба. Но, как видим, расчет французов не оправдался – через пару часов после рисования ромба новость пришла из Калифорнии и теперь нужно уже рисовать пентаграмму.
Второе объяснение ситуации предполагает, что только монолит в Юте был настоящий – про него сняли целый художественный фильм. Остальные монолиты нарисованы в фотошопе или каком-то аналогичном редакторе. Никто в Румынию ведь не ездил и не проверял – все верят прессе. А пресса любит приврать, особенно про выборы и про рейтинги.
Наконец третье объяснение, которое нам сейчас кажется самым правильным – речь идет о некоей глобальной мистификации с целью замять тему. Возможно, что очень скоро какие-то реальные монолиты начнут появляться повсеместно – вырастать из земли или их будут телепортировать какие-нибудь “марсиане”.
Возможно даже, что такие штуки уже растут и в Юте был как раз такой случай. Поэтому лучшим способом замять тему и подорвать к сообщениям о монолитах доверие будет бригада клоунов, которые начнут летать с гастролями по всему миру и закапывать в землю железяки. Закончится этот цирк тем, что на сообщения о монолитах публика просто перестанет реагировать, так что следим за развитием событий: если сообщения о железках будут еще – значит настоящие монолиты уже где-то растут.