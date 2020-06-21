ВСЕГДА обращайте внимание на ваши предчувствия!

Дух захватывает от одной мысли о свершениях, на которые был бы способен человек, используй он свой мозг на все 100%!

Каждый человек стал бы тогда самодостаточным носителем такого энергетического потенциала, какой способен сдвинуть горы. Человеческий разум преисполнен огромной мощью, стоит лишь раскрыть и познать его. Ниже представлены основные характеристики нашего разума, которые помогут лучше осознать себя.

Множество болезней прямо или косвенно связано с психикой, то есть разум как бы навязывает свою точку зрения организму, и тот реагирует соответственно. Таинственное влияние человеческого разума и эмоций на иммунную систему изучается новой, динамично развивающейся наукой психонейроиммунологией. Выяснилось, что не только мысли человека, но и такие положительные эмоциональные факторы, как Надежда и Любовь, могут значительно ускорить процесс излечения.

Вне всякого сомнения, человеческий разум в определенных условиях способен быть самым мощным лекарственным средством!

Пожалуй, самым ярким проявлением колоссальной мощи человеческого разума служат паранормальные способности. Их изучает парапсихология, которую можно уподобить мосту, связывающему воедино гуманитарные и естественные науки, религию и искусство. Предмет парапсихологии — комплексное исследование механизма взаимодействия человеческого разума с космосом.

Еще один путь к раскрытию потенциала человеческого мозга — сон и сновидения, влияние которых на нашу жизнь недооценивается очень многими. Между тем, от того, что происходило с человеком во время сна, часто зависят его последующие мысли и действия в состоянии бодрствования. Иными словами, сон так или иначе может стать реальностью.

Примерно за полчаса до того, как лечь в постель, внимательно прислушайтесь к своим мыслям, поскольку природа и содержание мыслей, посещающих Вас непосредственно перед сном, оказывает сильное воздействие на Ваши сновидения. Можете также пожелать себе, чтобы во сне Вам в голову пришли ответы на важные для вас вопросы.

Состояние сна — одно из важнейших проявлений жизни. В этот отрезок времени перед человеком открываются колоссальные возможности для совершенствования себя. Вы можете увидеться с любимыми, перешедшими в иные, высшие миры, посетить великие источники знаний. С Вами может произойти множество удивительных событий, способствующих более глубокому пониманию цели и смысла жизни. Кроме того, состояние души становится ближе к естественному, она меньше связана с грубым физическим телом.

Тренировка разума

1. Помните о взаимосвязи между вашим разумом и физическим состоянием. Проанализируйте собственные мысли и чувства: нет ли среди них таких, которые могли бы отрицательно влиять на ваше здоровье? Затем примите меры по преобразованию отрицательной энергии в положительную.

2. Старайтесь воздерживаться от еды перед сном. Ужинайте за несколько часов до того, как лечь спать, чтобы успеть переварить пищу. Понаблюдайте за результатами такого воздержания. Выберите вечер, плотно поужинайте непосредственно перед сном, а утром обратите внимание на то, как Вы себя чувствуете. В следующий раз поешьте за несколько часов до сна, чтобы ощутить разницу.

3. Чтобы лучше запоминать сновидения, держите у изголовья постели блокнот или магнитофон. Проснувшись, постарайтесь немедленно вспомнить, что Вам снилось, и сделайте заметки.