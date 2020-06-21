Как влияют Ваши пальцы на эмоции

Эта древняя японская терапия настолько проста, что прибегать к ней можно хоть на совещании, хоть на ораторском подиуме, и никому не придет в голову, что вы только что на их глазах произвели манипуляции для того, чтобы перестать нервничать!

Акупрессура — очень древний метод, и мы уже наслышаны о точках. расположенных на ладонях и пятках, отвечающих за различные органы и самочувствие. Но есть еще кое-что, что очень нужно знать нам, если мы хотим контролировать свои эмоции. Эта древняя японская техника помогает справиться с тревогами и депрессией.

Метод исследован и признан высокоэффективным средством среди медицинских специалистов, они отмечают среди пациентов и собственных с ними коммуникативных отношений «значительное увеличение позитивных перспектив, благодарности, мотивации, спокойствия». Симптомы гнева, обидчивости, депрессии, стресса, нехватки времени, и даже снижение болевого синдрома в мышцах, бессонницы и головных болей так же не остались незамеченными.