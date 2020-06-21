В Индии нашелся пропавший 80 лет назад храм Шивы

В Индии деревенские жители по собственной инициативе нашли и раскопали древний храм, который последние 80 лет находился под слоем песка.

Как сообщает агентство Ani News, настоящее археологическое открытие совершили жители деревни Перамалла Паду, которая находится в восточном индийском штате Андхра-Прадеш.

Они раскопали храм Хиндху, посвященный богу Нагешваре — одному из воплощений верховного бога Шивы. Это святилище было хорошо известно еще несколько поколений назад. Считается, что оно было построено около 200 лет назад, когда Индия входила в состав Британской империи.