Приближается время ухода людей в тоннели под землю

21 июня 2020 года Африка, Азия и Ближний Восток попали в полосу очень необычного солнечного затмения, с которым у конспирологов было связано много нехороших предчувствий и ожиданий.

В некоторых странах затмение еще идет, в некоторых только будет, а до окончания мистической даты 21 июня вообще остается еще 12 часов, за которые многое может произойти, однако предположим: что если 21-го июня ничего грандиозного в мире не случится и дата 21 июня – лишь точка отсчета для обратного таймера начала неких суперсобытий?

Например – даты появления в небе Нибиру, даты вхождения в фотонный пояс, даты назначения “президента всего мира” или чего-то в этом роде? Именно так, скорее всего, всё и обстоит, поэтому у мировой закулисы должны быть какие-то глобальные планы на этот счет.