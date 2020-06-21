Приближается время ухода людей в тоннели под землю

21 июня 2020 года Африка, Азия и Ближний Восток попали в полосу очень необычного солнечного затмения, с которым у конспирологов было связано много нехороших предчувствий и ожиданий.
В некоторых странах затмение еще идет, в некоторых только будет, а до окончания мистической даты 21 июня вообще остается еще 12 часов, за которые многое может произойти, однако предположим: что если 21-го июня ничего грандиозного в мире не случится и дата 21 июня – лишь точка отсчета для обратного таймера начала неких суперсобытий?
Например – даты появления в небе Нибиру, даты вхождения в фотонный пояс, даты назначения “президента всего мира” или чего-то в этом роде? Именно так, скорее всего, всё и обстоит, поэтому у мировой закулисы должны быть какие-то глобальные планы на этот счет.
Если бы это были какие-то “планы ЦРУ” или другой разведки мира, мы бы о них никогда и ничего не узнали. Однако, в отличие от спецслужб масонерия играет по определенным правилам и все свои планы вывешивает всегда на самом видном месте, поскольку бараны там все равно ничего не узрят, так что такие открытые места для объявлений следует поискать.
На сегодняшний день в топе подозреваемых американских конспирологов находится здание, которое называется Корпоративный центр Банка Америки:
Корпоративный центр Банка Америки – это Главная штаб-квартира Банка Америки, представляющая собой офисный небоскрёб высотой 265,5 метров в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, США.
Крыша у здания, как все давно обратили внимания, очень необычная и сильно напоминает архитектуру Вавилона:
Однако, куда интереснее в этой вавилонской башне главный холл, украшенный чудным фресками:
Фресок и прочих символов там много, все мы их разбирать не будем, обратив внимание читателей лишь на три главные, которые и фигурируют на фото. И начинаются они с кольцевого солнечного затмения, которое будет видимо над Египтом:
Кроме Египта и кольцевого солнечного затмения на фреске изображены какие-то люди, в которых угадывается мальчик, похожий на Трампа и какая-то тусовка, состоящая из дамы и трех господ:
Сходство, как можно видеть, вполне очевидно. И это при том, что здание было введено в эксплуатацию в 1992-м году!
Исходя из такой комбинации, то есть: кольцевое солнечное затмение над Египтом + Трамп + Клинтон + Обама + Буш – есть большое подозрение, что фреска иллюстрирует 21 июня 2020 года. Следовательно, ближайшие события будут выглядеть как-то так:
Основное действие композиции происходит на небе, хотя символизм рисунка непосвященным и непонятен. Это может быть битвой ангелов, может быть планетой с огненной короной или тем же солнцем. Но происходящее на Земле очевидно: человек в костюме биологической защиты, демонстранты с какими-то плакатиками и военные на улицах.
Теперь смотрим дальше:
Таким образом дальше будут какие-то люди в подземных тоннелях, причем сверху, как не сразу можно обратить внимание – спит некий великан:
Масонские фрески представляют собой всегда очень сложные аллегории, мало понятные непосвященным и теоретики заговора ломают голову над фресками B.O.A. уже много лет. Тем не менее, с началом пандемии Covid-19 и беспорядков в США общая суть триптиха стала понятна окончательно: фреска №1 говорит о том, КОГДА что-то будет происходить; фреска №2 говорит о том, ЧТО будет происходить; фреска №3 говорит о том, КАК это будет происходить
На предмет полотна №3 оно пока не очень понятно, но общий смысл очевиден: людям придется залезть под землю, так что следим за развитием событий.