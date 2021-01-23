Всегда будьте благодарными за то, что у вас есть, даже если жизнь становится сложной

Жизнь порой становится сложной. Нам приходится сталкиваться с трудностями, которые подавляют дух. И не потому, что эти проблемы действительно так ужасны, а потому, что мы сами склонны фокусироваться на боли и ранах, которые остаются после испытаний.
Большинство из нас забывает о том, что каждый вызов, который бросает нам жизнь, является ценным уроком. И как бы ни было сложно, мы никогда не должны забывать благодарить за то, что имеем, и за то, кем являемся.
Неудачи заставляют нас упускать из виду все те прекрасные вещи, которыми наполнено наше существование. Мы забываем говорить «Спасибо» за тот величайший подарок, который есть у каждого из нас, — за нашу драгоценную жизнь. Мы каждый день можем вдыхать свежий воздух, наслаждаться завораживающими закатами и слышать чудесные звуки природы.
Все это происходит на наших глазах, и мы зачастую не осознаем, что жизнь — это дар, за который нужно быть благодарными.
Рядом с нами есть люди, безоговорочно любящие нас. Есть семья, которая поддерживает с самого начала нашей жизни. А еще у нас есть друзья, которые подставят плечо, несмотря ни на что.
Все эти люди — величайшее сокровище, о котором только можно просить Вселенную. Они дают нам силу, дарят любовь. Они являются причиной жить. Нам необходимо благодарить за каждого из них.
С другой стороны, в жизни нам приходилось встречать людей, причинивших много боли и оставивших наедине с нашим горем. И мы тоже должны быть благодарными за это. Они научили нас не быть такими наивными и доверчивыми. Они сделали нас сильнее, мудрее и выносливее.
Мы должны быть благодарны за все то, что обычно принимаем как должное.
У нас есть крыша над головой, еда на столе, мы видим солнце каждое утро и звезды каждый вечер. Это те мелочи, которые действительно имеют значение. Если мы не научимся благодарить за все это, то не сможем видеть красоту в принципе.
Вместе со всеми этими значительными вещами наша жизнь наполнена ошибками и недостатками. В конце концов, именно они делают нас людьми. В мире нет ничего совершенного, и мы не являемся исключением.
Наши ошибки — это то, что формирует наши характер и превращает в настоящих людей. Тех самых, которыми мы являемся сегодня. Наши провалы учат нас, как правильно жить, любить и относиться к другим людям.
Независимо от того, сколько раз жизнь сбивала вас с ног, остановитесь на мгновенье, чтобы насладиться всем тем, что помогает вам подняться снова.
Будьте благодарны за каждую мелочь, которая заставляет улыбаться, согревает сердце и побуждая душу сиять.
Цените каждое мгновение своей жизни, потому что вы не знаете, какое из них станет для вас последним. И когда ваша жизнь подойдет к финалу, вы испытываете благодарность за пройденный путь, а не сожаление и горечь.