Смогут ли люди найти общий язык для общения с инопланетянами

Можно сколько угодно толковать о парадоксе Ферми, но пока мы не исследуем все уголки Вселенной, существование инопланетной разумной жизни или ее отсутствие будет оставаться лишь гипотезой. Наличие внеземного разума не противоречит ни логике, ни законам физики, если мы ее до сих пор не обнаружили, это еще не означает, что ее нет в принципе. Но если контакт с представителями инопланетной цивилизации всё же когда-нибудь состоится, сможем ли мы понять друг друга?
Выстраивая предположения о внешнем виде инопланетян, ученые так или иначе опираются на известные законы физики, химии и биологии, однако в реальности внеземные формы жизни могут оказаться непохожими ни на что виденное и изученное ранее. Еще в большей мере это касается форм коммуникации. Большинство обитающих на Земле живых существ имеют сходное биологическое строение, однако способы, которыми они обмениваются между собою информацией, подчас кардинально отличаются друг от друга.
Так, многие виды насекомых общаются посредством тактильных сигналов и запахов, а китообразные осуществляют коммуникацию с помощью жестов и набора звуков, несущих в себе строго определенную информацию. В сравнении с языком дельфинов человеческие языки будут казаться очень похожими, поскольку имеют общую базовую основу. Но если перейти на более низкий уровень, общие черты можно будет найти уже у дельфиньего и человеческого языков.
Например, способ организации звуков у дельфинов примерно такой же, как и у людей. Но язык инопланетян может иметь совершено иную базовую составляющую. Вместо звуков или жестов, они могут использовать сложные зрительные образы, передаваемые посредством мозговых волн. Если же они и используют акустику, то в основе их языка может лежать вовсе не порядок сочетания определенных звуков, а вариации частот и амплитуд. Получение и расшифровка этих сигналов теоретически возможно, правда, здесь есть одно «но».
Даже если предположить, что инопланетный язык использует те же алгоритмы, то есть наделение смыслом вербальных или невербальных постоянных сигналов, общение может оказаться весьма затруднительным из-за смыслового различия. Инопланетяне просто нас не поймут, если мы предложим им описание вещей и феноменов, физически отсутствующих в их мире. Исключение можно сделать разве что для представителей развитых цивилизаций, не нуждающихся более в кодировании информации и способных воспринимать и обрабатывать поступающие разумные сигналы на уровне намерений и смыслов.