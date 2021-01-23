Смогут ли люди найти общий язык для общения с инопланетянами

Можно сколько угодно толковать о парадоксе Ферми, но пока мы не исследуем все уголки Вселенной, существование инопланетной разумной жизни или ее отсутствие будет оставаться лишь гипотезой. Наличие внеземного разума не противоречит ни логике, ни законам физики, если мы ее до сих пор не обнаружили, это еще не означает, что ее нет в принципе. Но если контакт с представителями инопланетной цивилизации всё же когда-нибудь состоится, сможем ли мы понять друг друга?

Выстраивая предположения о внешнем виде инопланетян, ученые так или иначе опираются на известные законы физики, химии и биологии, однако в реальности внеземные формы жизни могут оказаться непохожими ни на что виденное и изученное ранее. Еще в большей мере это касается форм коммуникации. Большинство обитающих на Земле живых существ имеют сходное биологическое строение, однако способы, которыми они обмениваются между собою информацией, подчас кардинально отличаются друг от друга.

Так, многие виды насекомых общаются посредством тактильных сигналов и запахов, а китообразные осуществляют коммуникацию с помощью жестов и набора звуков, несущих в себе строго определенную информацию. В сравнении с языком дельфинов человеческие языки будут казаться очень похожими, поскольку имеют общую базовую основу. Но если перейти на более низкий уровень, общие черты можно будет найти уже у дельфиньего и человеческого языков.