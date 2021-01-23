5 секретов счастливой жизни от Экхарта Толле

Когда мы рождаемся, нам не выдают инструкцию по эксплуатации жизни. Поэтому, если начинаем задаваться вопросом, как обрести счастье, появляется множество сомнений. И в эти моменты стоит прислушаться к советам более мудрых и опытных.

Вот что о счастье думает писатель и духовный оратор Экхарта Толле:

1. Загляните внутрь себя

Ища счастье где-то на стороне, в окружающих вещах и людях, вы, скорее всего, испытаете сильное разочарование. Но начав поиск внутри себя, вы его обязательно найдете.