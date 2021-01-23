5 секретов счастливой жизни от Экхарта Толле

Когда мы рождаемся, нам не выдают инструкцию по эксплуатации жизни. Поэтому, если начинаем задаваться вопросом, как обрести счастье, появляется множество сомнений. И в эти моменты стоит прислушаться к советам более мудрых и опытных.
Вот что о счастье думает писатель и духовный оратор Экхарта Толле:
1. Загляните внутрь себя
Ища счастье где-то на стороне, в окружающих вещах и людях, вы, скорее всего, испытаете сильное разочарование. Но начав поиск внутри себя, вы его обязательно найдете.
Такой способ мышления демонстрирует нам важность познания самого себя. Чем лучше вы познаете себя, тем быстрее вы приближаетесь к обретению настоящего счастья.
2. Научитесь работать с собственными мыслями
Мы чувствуем себя несчастливыми из-за мыслей в своей голове, а не из-за тех вещей, которые случаются с нами. При возникновении какой-либо ситуации, у вас могут возникнуть как позитивные, так и негативные мысли об этом.
Какое бы несчастье с вами ни произошло, вы испытаете боль только в том случае, если будете сконцентрированы на негативной стороне ситуации. Осознание того, что происходит у вас в голове, – это путь к изменению собственных мыслей и, следовательно, к изменению своего «пузыря восприятия».
3. Контролируйте эго
У всех нас есть эго. Важно осознать, что является аргументом эго, появляющегося словно голос в вашем мозге и заставляющего думать и вести себя эгоистично. Перестаньте кормить свое эго, это позволит вам приблизить свое счастье.
4. Сконцентрируйтесь на настоящем
Нет смысла переживать о том, что еще не случилось, так как это рождает внутри вас беспокойство. Тайна счастливой жизни заключается в том, чтобы жить в текущем моменте, не переживая о прошедших или будущих событиях.
Прошедшее вы уже не в силах поменять, вам остается просто его принять. То же самое обстоит и с будущем, так как время его еще не пришло. Сконцентрируйтесь на настоящем – только оно способно принести вам счастье.
5. Просто и доброта – еще один секрет счастья
Простые и добрые люди – всегда самые счастливые. Но никто не в силах научить вас быть таким человеком. Для этого вам нужно просто посмотреть внутри себя и понять, что эти качества уже есть в вас. Просто примите их.