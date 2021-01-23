Планета для возможной колонизации Землянами

Несмотря на пандемию и всеобщий мировой хаос, наука не стоит на месте и продолжает двигаться. Даже в этом году учёные успевали хоть как-то наблюдать за космосом и выискивать планеты, пригодные для возможной колонизации. Но самое большое и интересное открытие было сделано 5 лет назад, в самом начале 2015 года.

Тогда астрофизики обнаружили одну очень интересную планету в созвездии Девы, которая в недалёком будущем может заинтересовать колонизационную миссию Земли. Находится она на расстоянии не менее 5 световых лет от Земли. Все мы прекрасно понимаем, что когда-нибудь дело дойдёт до межзвёздных путешествий, и надо будет где-то осваиваться. Ресурсы нашего мира отнюдь не безграничны. В какое-то время они попросту истощатся. В таком случае придётся задуматься о покорении иных миров.

Уникальность Элиона состоит в том, что он расположен в звёздной системе, подобной нашей. Там есть две планеты, которые точь-в-точь напоминают те, что расположены рядом с нами – Венера и Меркурий. Элион вращается вокруг голубого светила, возраст которого, по данным учёных, может имеются скалистая поверхность, всевозможные континенты и множество воды (пресной или солёной, пока не определили). Фактически она является местной копией Земли. Элион по праву приравнивается к экзопланетам, то есть, тем, где возможно существование жизни.