Принцип Парето: 5 способов сделать жизнь лучше

Согласно принципу Парето, также известному как принцип 80/20, какой-либо цели можно достигнуть, задействовав всего 20% усилий, и это применимо к любой сфере нашей жизни: личностному развитию, карьерному росту, физической подготовке и прочему.

Вильфредо Парето утверждал, что нужно перестать фокусироваться сразу на всех областях своей ежедневной рутины, сосредоточив усилия только на том, что может принести нам больше всего пользы.

1. Принцип Парето в отношениях

С помощью этого принципа можно наладить также свои романтические и семейные отношения. Вспомните все разногласия, которые у вас были с родными и партнером. Запишите их вместе с причинами, а затем проанализируйте: какая основная причина этих ссор и споров?