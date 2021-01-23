Принцип Парето: 5 способов сделать жизнь лучше

Согласно принципу Парето, также известному как принцип 80/20, какой-либо цели можно достигнуть, задействовав всего 20% усилий, и это применимо к любой сфере нашей жизни: личностному развитию, карьерному росту, физической подготовке и прочему.
Вильфредо Парето утверждал, что нужно перестать фокусироваться сразу на всех областях своей ежедневной рутины, сосредоточив усилия только на том, что может принести нам больше всего пользы.
1. Принцип Парето в отношениях
С помощью этого принципа можно наладить также свои романтические и семейные отношения. Вспомните все разногласия, которые у вас были с родными и партнером. Запишите их вместе с причинами, а затем проанализируйте: какая основная причина этих ссор и споров?
Вы наверняка найдете возможность применить здесь принцип 80/20. Просто найдите в себе силы и возможность избежать 20% ситуаций, приводящих к 80% всех ваших проблем.
2. Принцип Парето в финансах
Никак не научитесь эффективно распоряжаться зарплатой и к середине месяца становитесь «банкротом»? Все просто — сгруппируйте свои расходы по категориям: дом (арендная плата, водоснабжение, электричество, интернет, газ), транспорт, еда, досуг и одежда или создайте категории, которые больше соответствуют вашему стилю жизни.
Затем определите, какие 20% этих категорий «съедают» большую часть вашего дохода. Кроме того, это укажет вам на наличие возможности отказаться или сократить часть ваших расходов.
3. Принцип Парето в продуктивности труда
Составьте список своих основных ежедневных задач и подсчитайте, сколько времени в неделю (или месяц) у вас уходит на выполнение каждой из них. На что вы тратите больше всего времени? Это упражнение поможет вам узнать трудозатратность всех заданий и даст возможность оптимизировать процессы так, чтобы они занимали гораздо меньше времени.
4. Принцип Парето в проектах
А теперь возьмите список задач из предыдущего пункта и посмотрите, какая из них больше остальных способствует выполнению ваших проектов. Как известно, многие сотрудники компаний тратят много времени на чтение и отслеживание электронных писем, что только препятствует нормальному рабочему процессу и ведет к простоям.
Проведите сравнительный анализ задач, на которые у вас уходит большего всего времени, и посмотрите, способствуют ли они вашему личному развитию в компании и реализации проектов в целом.
5. Принцип Парето в бизнесе
Если вы управляете клиентской базой, определите в ней 20% клиентов, которые приносят вам больше всего дохода, и постарайтесь сосредоточить на них все свое внимание. Конечно, ваша клиентская база не может зависеть только от одного или двух покупателей, но самой логичной стратегией будет сфокусироваться на лучших клиентах и сделках с более высокой доходностью.
Обратите внимание, мы не говорим, что те, кто покупает меньше, должны обслуживаться хуже. Просто на первом плане у компании всегда должна стоять оптимизация затрат времени и усилий, направленных на достижение ее целей.