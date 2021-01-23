Страшные кадры из Казахстана – демо-версия сдвига полюсов.

Как мы и предсказывали еще осенью в ряде материалов о начавшихся зимних климатических аномалиях, зима в Евразии и в Северной Америке выдалась на редкость снежная и суровая. Ближе к 20-му января похолодание распространилось на Казахстан, где столбик термометра упал ниже минус 50 градусов Цельсия. И теперь из степей приходят ролики, больше напоминающие не репортаж с места событий, а какой-то фильм ужасов:

Похоже, что бедные животные окоченели настолько, что полевая крыса пыталась согреться, прижавшись к собаке, которая в обычное время её бы порвала. Но угроза смерти объединяет даже зверей, чего нельзя сказать о представителях вида “человека разумного”. Смертные в такой ситуации резали бы друг друга до последнего, сражаясь за место у костра.

Что так же следует заметить – ролик подписан 21-м января, на эту же дату ссылаются и сайты, которые решили осветить тему. Однако и к сожалению ролик где-то за 17-18 января, то есть когда в Казахстане было не более, чем минус 20 по Цельсию. Поэтому, что там творится сейчас сложно даже вообразить, поскольку минус сорок – это уже Якутия, где живут только виды, приспособленные к таким похолоданиям, а для животных степи минут пятьдесят – это гарантированная смерть. И очень возможно, для многих представителей животного мира она не за горами.