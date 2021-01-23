Страшные кадры из Казахстана – демо-версия сдвига полюсов.

Как мы и предсказывали еще осенью в ряде материалов о начавшихся зимних климатических аномалиях, зима в Евразии и в Северной Америке выдалась на редкость снежная и суровая. Ближе к 20-му января похолодание распространилось на Казахстан, где столбик термометра упал ниже минус 50 градусов Цельсия. И теперь из степей приходят ролики, больше напоминающие не репортаж с места событий, а какой-то фильм ужасов:
Похоже, что бедные животные окоченели настолько, что полевая крыса пыталась согреться, прижавшись к собаке, которая в обычное время её бы порвала. Но угроза смерти объединяет даже зверей, чего нельзя сказать о представителях вида “человека разумного”. Смертные в такой ситуации резали бы друг друга до последнего, сражаясь за место у костра.
Что так же следует заметить – ролик подписан 21-м января, на эту же дату ссылаются и сайты, которые решили осветить тему. Однако и к сожалению ролик где-то за 17-18 января, то есть когда в Казахстане было не более, чем минус 20 по Цельсию. Поэтому, что там творится сейчас сложно даже вообразить, поскольку минус сорок – это уже Якутия, где живут только виды, приспособленные к таким похолоданиям, а для животных степи минут пятьдесят – это гарантированная смерть. И очень возможно, для многих представителей животного мира она не за горами.
В эти дни одной их тем, о которой трубила вся пресса стала находка хорошо сохранившихся фрагментов растительности в желудке мумифированного шерстистого носорога, найденного в Сибири в 2014-м году:
Все это как бы тема хорошо известная – травку находят и в желудках мамонтов. И все это в 33-й раз говорит о том, что, во-первых, раньше климат в Сибири был или умеренный, или вообще жаркий. Так измениться в результате смены розы ветров он не мог и потому причиной похолодания стал сдвиг континентов – другого объяснения погодным метаморфозам нет.
Все эти зайчики и овечки в степях Казахстана весной оттают и летом сгниют, а этого носорога мороз не только застал врасплох, но никакой весны там потом и не было – он не сгнил. При смене климата так не бывает, поскольку смена растягивается на века. Похолодало быстро и резко, притом – навсегда.
Далее и во-вторых – травка, которую обнаружили в желудке. Органическая ткань, такая как коллаген, при определенных условиях может пролежать довольно долго даже в жарком климате. Из коллагена состоят кости, кожа, и сухожилия – что в таких замороженных телах и наблюдается. Но трава, да еще подвергшаяся действию ферментов даже в заморозке хранится не очень долго.
Например, в Антарктиде из скважин вытаскивают много всего, даже нашли кусочек древесины, но травы и водорослей оттуда не поднимали. Поэтому этой бедный носорог замерз не миллионы лет назад, как рассказывают академики, а очень недавно, пролежав на морозе всего несколько столетий. И именно тогда, то есть всего несколько столетий назад и был тот самый сдвиг полюсов. А раз так, то этот процесс происходит на Земле гораздо чаще, чем говорят геологи и может случится практически в любой день. И тогда всех, кого ледяной холод застанет на открытой местности ждет судьба белочек Казахстана.
Надеемся, да и по расчетам это будет скорее всего, жителям приполярных областей Европы такая страшная судьба не грозит – Евразию передвинет куда-то к югу и там наоборот, горячим финским парням придется срочно раздеваться. Но для жителей Индонезии и Австралии переезд на широту Антарктиды случится внезапно, так что следим за развитием событий.