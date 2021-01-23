В Саудовской Аравии, Йемене и Марокко выпал редкий снег

Снегопад в регионе Асир Саудовской Аравии накрыл белым покрывалом горы и пустыни. Местные жители и иностранцы стекаются на равнины, чтобы насладиться этим зрелищем, сообщает The News.

Прошло полвека с тех пор, как температура в районе Асир опускалась до нуля: столбики термометров показывают около −2 °С. Однако жители Саудовской Аравии и туристы выражают радость и удивление из-за снегопада.

Редкий снегопад 11 января также обрушился на мухафазу Саада на северо-западе Йемена.