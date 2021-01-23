Microsoft запатентовала чат-бота, который будет имитировать людям родственников

Многие наши читатели наверняка смотрели в прошлом году фильм Archive, то есть «Архив» или, как перевели его для проката – «Мой создатель». Фильм отличный – страшная сказочка на тему ИИ, наложенная на фабулу «Шестого чувства» образца 1999-го года. Для тех, кто не смотрел, пересказывать не будем, чтобы не портить впечатление, а сама новость состоит в том, что страшилочка становится былью.
insiderpaper.com: Microsoft подала заявку на патент, который позволит компании воскрешать умерших близких в цифровом виде в виде чат-ботов с искусственным интеллектом, используя личную информацию человека.
Согласно отчету The Independent, для создания чат-бота, имитирующего конкретного человека, технология искусственного интеллекта Microsoft будет использовать такой контент, как «фотографии, голосовые данные, сообщения в социальных сетях, электронные сообщения».
Идея использования ИИ для воспроизведения мертвых людей не нова. Это было классно показано в эпизоде «Черного зеркала» Be Right Back.
Кроме того, Microsoft пошла еще дальше, предложив разработать 2D или 3D модель конкретного человека, используя его «изображения и видеоданные» для создания чат-бота с такими же характеристиками, который будет имитировать поведение, основанное на цифровом выходе конкретного человека.
«Конкретный человек [которого представляет чат-бот] может соответствовать прошлой или настоящей сущности (или ее версии), например другу, родственнику, знакомому, знаменитости, вымышленному персонажу, исторической фигуре, случайному существу и т. д.», – поясняет патент. Конкретный человек также может соответствовать самому себе (например, пользователь создает и обучает чат-бота самого себя).
Если этот патент действительно приведет к какой-либо значимой технологии, что всегда является большим вопросительным знаком, когда речь идет о патентах, стоит отметить, что он не будет использоваться только для создания чат-ботов ИИ для умерших родственников. Технологию Microsoft можно также использовать для создания чат-бота для популярной фигуры или любого вымышленного персонажа.
Разговор с любимым вымышленным персонажем может быть классным опытом. Это может быть уникальный способ заинтересовать людей при изучении истории беседой с чат-ботом исторической фигуры, но вам, возможно, придется провести некоторую проверку фактов, чтобы убедиться, что люди не обманывают чат-бота, чтобы сказать что-нибудь безумное.
Тем не менее, для некоторых людей эта технология искусственного интеллекта уже устарела. Канье Уэст купил AI-голограмму отца Ким Кардашьян на 40-летие Ким в октябре 2020 года. Голограмма говорила, как Роберт Кардашьян, и во время разговора настаивала, чтобы Ким стала юристом и продолжил семейное наследие.