Microsoft запатентовала чат-бота, который будет имитировать людям родственников

Многие наши читатели наверняка смотрели в прошлом году фильм Archive, то есть «Архив» или, как перевели его для проката – «Мой создатель». Фильм отличный – страшная сказочка на тему ИИ, наложенная на фабулу «Шестого чувства» образца 1999-го года. Для тех, кто не смотрел, пересказывать не будем, чтобы не портить впечатление, а сама новость состоит в том, что страшилочка становится былью.

insiderpaper.com: Microsoft подала заявку на патент, который позволит компании воскрешать умерших близких в цифровом виде в виде чат-ботов с искусственным интеллектом, используя личную информацию человека.

Согласно отчету The Independent, для создания чат-бота, имитирующего конкретного человека, технология искусственного интеллекта Microsoft будет использовать такой контент, как «фотографии, голосовые данные, сообщения в социальных сетях, электронные сообщения».