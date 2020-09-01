Все, что нас пугает — одновременно и манит!

Все, что человек не знает, его пугает. Но одновременно и манит, любопытство – наша сильнейшая черта. Благодаря этому, а также относительно быстрому воспроизводству, наши предки установили, какие грибы-ягоды можно есть, а от каких и помереть не долго. Низкий поклон любопытным дегустаторам, вы помогли цивилизации. Но одними грибами все не ограничивается, поэтому пошли дальше.

Кристаллическая пещера в Испании на территории заброшенной шахты, где раньше добывали серебро

Источник: pattern144 / Reddit

Странная штука в воде, вроде как живая? Да, так и есть, гуглите цианобактерии.

Источник: syntistatoimintaa / Reddit

Вот эта связка желеобразных штуковин – это кладка яиц кальмара

Источник: Snowbirr / Reddit

Сила природы и её способность адаптироваться

Источник: Currynrice9728 / Reddit

Столбовый остров или остров Стаффа состоит из ступенчатых пород и минералов

Источник: mbjs88 / Reddit

Рассвет на фоне гейзера Строккюр в Исландии

Источник: jay_march_ / Reddit

Фото 2007 года с нефтяной вышки вблизи Хьюстона – длина щупалец этого длиннорукого кальмара не менее восьми метров

Источник: GlueDrop_ / Reddit

Чтобы сделать этот снимок планетарной туманности в созвездии Дельфина, потребовалось 33 часа

Источник: Idontlikec*** / Reddit

Просто сферическое облако, но они считаются редчайшими явлениями

Источник: travelstars / Reddit

Когда отцветает растение львиный зев, остается шелуха, нередко в виде черепов

Источник: MICHE621 / Reddit

Далекая низкая радуга и более величественное торнадо

Источник: GabrielTheSinner / Reddit

Разряды молний внутри выбросов из вулкана

Источник: BuRgErKIngFooTMaN / Reddit

Синее море накатывается на черный пляж, по которому течет желтая из-за серы река, обрамленная зелеными полями

Источник: siddxd / Reddit

Эти бублики скрутил сам ветер

Источник: thewrongun / Reddit

Карстовая воронка посреди поля

Источник: GeneReddit123 / Reddit

Парадоксальные, стекающие в никуда облака

Источник: codallas / Reddit

Исландская ледяная пещера

Источник: usutaki / Reddit

Это капля дождя превратилась в кляксу в момент удара по защитному стеклу

Источник: Bowmbaclott / Reddit

Художественный фестиваль «Burning Man», в рамках которого в пустыне Невада каждый год строят город. И сжигают его в конце шоу.

Источник: mr-muffin299 / Reddit

Такие облака называют линзовидными, они собираются в структуры, похожие на рожки мороженого

Источник: exoduscv / Reddit

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