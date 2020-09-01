Ученый из Стэнфорда: 12 крошечных привычек, которые мгновенно повысят вашу продуктивность

Если вы испытываете трудности с выработкой хороших привычек и их дальнейшим сохранением, значит, вы мыслите «слишком широко». Так считает Би Джей Фогг, ученый-бихевиорист из Стэнфордского университета, занимающийся изучением привычек на протяжении трех десятилетий.

По его словам, ключ к успешному внедрению новых привычек или рутинных занятий заключается в умении мыслить узко. Ученый описал это следующими словами: «узко да сильно».

Фогг с 1998 года занимался проведением исследований в стенах Лаборатории поведенческого дизайна, пытаясь понять, как привычки формируются и, что еще важнее, как их сохранить. В ходе исследований он провел частные встречи с более чем 40 тысячами респондентов.