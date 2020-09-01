Ученый из Стэнфорда: 12 крошечных привычек, которые мгновенно повысят вашу продуктивность

Если вы испытываете трудности с выработкой хороших привычек и их дальнейшим сохранением, значит, вы мыслите «слишком широко». Так считает Би Джей Фогг, ученый-бихевиорист из Стэнфордского университета, занимающийся изучением привычек на протяжении трех десятилетий.
По его словам, ключ к успешному внедрению новых привычек или рутинных занятий заключается в умении мыслить узко. Ученый описал это следующими словами: «узко да сильно».
Фогг с 1998 года занимался проведением исследований в стенах Лаборатории поведенческого дизайна, пытаясь понять, как привычки формируются и, что еще важнее, как их сохранить. В ходе исследований он провел частные встречи с более чем 40 тысячами респондентов.
В своей книге «Нанопривычки. Маленькие шаги, которые приведут к большим переменам» Фогг пишет: «Вся суть в крошечных шагах». Ученый утверждает, что большинство людей в попытках выработать новую привычку ставят для себя слишком высокие цели. Это, как правило, и становится причиной неудачи.
Например, если вы поставите перед собой цель выпивать по галлону воды в день, начинать все рано нужно с первого глотка после пробуждения утром. Фогг пришел к выводу, что если люди начинают с небольших шагов, то они более склонны придерживаться новой привычки, поскольку это занятие изначально не требует сильной мотивации. Кроме того, это дает возможность экспериментировать, поскольку если вы не преуспеете, то ваша неудача тоже будет «мелкой».
Также ученый считает, что приступать к новому занятию крайне важно после какого-то уже устоявшегося рутинного действия в вашей жизни (например, после утренней чистки зубов). Он говорит: «Каждому действию необходима подсказка, поэтому существующая привычка может послужить довольно конкретной и изящной подсказкой».
И последнее – чтобы закрепить привычку, важно праздновать ее завершение. Фогг советует: «Поднимите вверх победный кулак». Исследования показали, что если вы поздравляете себя с выполнением привычного действия, это повышает вероятность его повторения. По мнению ученого, в конечном итоге вы будете следовать большему числу привычек, чем планировали, и перестанете бояться пробовать что-то новое.
Как показало недавнее исследование, проведенное командой Фогга, привычки, которые люди больше всего хотят сделать частью своей ежедневной рутины, связаны именно с продуктивностью. Жажда повысить свою продуктивность побеждает привычки, связанные с финансами или похудением.
Фогг говорит, что одной из эффективных мелких привычек, повышающих вашу продуктивность, является привычка ставить на работе свой телефон в бесшумный режим. Такая устоявшаяся привычка оказывает волновой эффект и положительно сказывается на продуктивности труда. А все потому, что мелкие привычки предотвращают появление страха перед другими изменениями.
Фогг пишет: «Мелкие привычки не требуют мотивации и силы воли. Но со временем они становятся больше и значимее, как и семя, произрастающее в дерево».
12 мелких привычек, которые, согласно исследованиям Фогга, повышают продуктивность человека.
Фогг советует ежедневно следовать перечисленным ниже привычкам. Каждая из них связана с определенным триггером, напоминающим вам о необходимости довести начатое до конца.
- Садясь за рабочий стол, я включаю на телефоне бесшумный режим.
- Закрывая дверь в офис, я убираю один из предметов, который лежит не на своем месте.
- Закончив читать входящие письма, я закрываю вкладку с электронной почтой.
- Открыв новый документ Word, я закрываю все остальные открытые на компьютере приложения.
- Если я замечу, что бесцельно пролистываю страницы какой-то социальной сети, я выхожу из сети.
- После собрания я пишу над своими записями название, дату и перечисляю участников.
- Заметив, что телефонный разговор продолжается слишком долго, я говорю: «Рад был пообщаться, но мне пора бежать. Мы не пропустили ничего важного?».
- Прочитав важный e-mail, я сохраняю его в папке со связанным с ним проектом.
- Прочитав e-mail, на который я не могу сейчас ответить, я отмечаю письмо непрочитанным.
- Прочитав срочный e-mail, я даю на него шаблонный ответ: «Письмо получил. Вернусь с ответом сразу после тщательного рассмотрения».
- Уходя из офиса, я мысленно перечисляю свои успехи за день.
- Зайдя в дом, я вешаю ключи на крючок.