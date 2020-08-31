История о том, как я осознал 3 главных правила жизни

Душа в нашем привычном понимании — это совокупность наших чувств, желаний и страстей, обращенных к окружающему миру и связанных с двумя основными инстинктами, которые являются противоположностями. Тот, кто забывает о любви, становится рабом инстинктов.
Память возвращает меня в 2004 год. В то время со здоровьем у меня было все нормально, — если не считать частого зуда в ушах. По моей диагностике проблемы с глазами, ушами — это ревность. Ведь мы привязываемся к миру через слух и зрение. Но здесь была какая-то загадка. Я молился, каялся, вспоминал все свои обиды на женщин. Результат — нулевой. В конце концов, дело закончилось походом к врачам и сильным антибиотиком. На какое-то время зуд прошел, зато начала болеть десна, появились проблемы с зубами. Ни молитва, ни покаяние, ни медицинское лечение — ничего не помогало.
Наказание или расплата за свои ошибки?!
Причем, что интересно, каждый врач давал свой диагноз. Мои мытарства продолжались. Я проводил очередное лечение, ставил коронки, а боль через некоторое время вспыхивала вновь. Помню, как я растерянно спросил женщину-врача: «Скажите, можно вылечить мою десну или нет?» И она честно ответила: «Мы же не лечим. Мы просто острую форму болезни переводим в хроническую».
В конце концов, проблемы с зубами постепенно решились. А через некоторое время начались сильные боли внизу живота. Я понимал, что и зубы, и мочеполовая система связаны с ревностью. Снова пытался вспоминать все моменты ревности, претензии к женщинам, и опять ничего не помогало. Было ощущение глухой стены.
И еще одно ощущение — отчаяние. «Сколько раз я пытался помочь людям, у скольких изменился характер, личная жизнь, ушли болезни! И вот за все это я получаю награду — подыхаю и ничего не могу поделать, — думал я. — За что меня Бог наказал? За то, что я хотел помочь людям?»
Я пытался преодолеть свое малодушие. Раз нацеплял болезни пациентов на себя, должен расплатиться, в конце концов. Сам же решил заниматься целительством. И ведь всю «грязь» пациентов я мог сбросить на детей, а это было бы гораздо хуже. Скорее всего, у меня рак. Но в этом есть свои плюсы: отболею, отстрадаю, но детям помогу.
Я твердо решил соблюдать три главных правила: первое — не роптать на Бога, второе — сохранять любовь и не унывать, третье — молиться и продолжать попытки спастись и изменить ситуацию. При этом я продолжал ходить к врачам, сдавал анализы, но по- прежнему никто не мог мне помочь.
Судя по всему, это было только начало болезни. Боль свидетельствует о потере энергии в каком-то месте, затем начинается разрушение функций, а далее следует деградация органа, его усыхание или, наоборот, появляется опухоль и стремительно растет. Все люди, знакомые с биоэнергетикой, замечали, что раковая опухоль, если провести над ней руками, вызывает ощущение холода. Она жадно всасывает любую энергию. Но появляется опухоль именно там, где энергетика организма наиболее ослаблена.
Около года меня мучили боли, и я понимал, что дело должно закончиться тяжелым заболеванием, а потом смертью. Чтобы не скучать, я по-прежнему проводил лекции и семинары и там честно говорил, что у меня есть проблемы со здоровьем, которых я не могу решить. Мне хотелось быть честным с читателями.
Пусть все видят не только мои плюсы, но и минусы. А то после смерти было бы как-то стыдно: всем обещал здоровье, а сам помер.
Сначала я думал, что это наказание, потом пришел к выводу, что это результат моих накопленных ошибок. Все это время я пытался разобраться в происходящем и продолжал развивать свою систему. Хотел хотя бы перед смертью, но найти механизм выживания и в этой ситуации. Тем самым я создавал базу для нового понимания и выхода на новый уровень.
Если горчичное зерно верит, что станет большим деревом, оно им реально станет. Я сомневался в том, что выживу, но у меня не было сомнений, что нужно идти к Богу, что любовь надо держать изо всех сил, а исследования необходимо продолжать. Даже если до смерти осталась всего одна секунда, все равно надо пытаться изменить себя к лучшему. Любая секунда — это дар Божий, и нужно уметь благодарить Бога за это.
Многие впадают в депрессию, узнав, что им осталось несколько лет жизни. А мотылек живет всего несколько часов, световой день. Он счастлив тем, что может жить и радоваться. Тот, кто не умеет радоваться секунде, не будет рад и вечности. Ведь она состоит из секунд.
Так прошел год, а затем постепенно стихла боль, мучившая меня. Я тогда так и не понял причин моих проблем, но радовался тому, что остался жив. А потом начались проблемы с суставами, я полгода не мог поднять правую руку. Правая сторона связана с будущим, и я понимал, что в чем-то неправ по отношению к будущему. У меня было ощущение, что судьба явно намекает мне: твое будущее закрывается, ты его теряешь, ты скоро умрешь; для начала твой плечевой сустав срастется, и ты станешь инвалидом.
Опять началась гонка на выживание, и опять врачи ничем не могли помочь. Снова я принимал ситуацию, сохранял любовь и пытался понять, что я неправильно делаю. И, в конце концов, произошел прорыв. Я понял, что Бог — не в будущем, Бог — в нашей душе. Будущее рождается нашей душой. Если душа начинает болеть, разрушаться, тогда начинает исчезать наше будущее.
Когда душа деградирует, мы можем этого не чувствовать. Вернее, мы всегда это чувствуем, но можем не считать болезнью. Если мы отказываемся от любви, душа неизбежно начинает деградировать. Явных болезней при этом не будет, только запас будущего станет сокращаться, оно начнет таять, как дым. Сначала появятся знаки о неблагополучии, а потом уже подойдут неприятности и болезни. На этой стадии человек обычно бежит к врачам, и они с помощью лекарств увеличивают его запас будущего, забирая это будущее у детей — настоящих и будущих. И человек считает, что он выздоровел.
Но если его дети должны жить, тогда процесс лечения может оказаться неэффективным, больной получает смертный приговор и готовится к завершению своих земных дел. Иногда в такие моменты человек вспоминает о Боге, начинает молиться и пытается спасти свою душу. И тогда бывают чудеса: ожившая душа создает новый запас будущего, и болезнь проходит. Однако медицина это не приветствует, поскольку за такое излечение не взять денег. Спасение души коммерчески невыгодно.
Итак, находясь в очередной смертельной ситуации, я понял, что мне нужно что-то менять в своих взглядах. Подобная ситуация была у меня более десяти лет назад, когда я заканчивал вторую книгу серии «Диагностика кармы». Я считал тогда, что главный грех — привязанность к земному, материальному. Духовность была для меня только благом. Я презирал материальное и поклонялся духовному. А потом произошла серьезная автомобильная авария — машина восстановлению не подлежала. Но все, кто находились в машине, остались живы и невредимы.
Сначала я решил, что это наказание свыше, а потом пришел к выводу, что это какой-то знак. Судьба внешним неблагополучием намекала мне на неверное внутреннее состояние. Если форма разрушается, значит, с содержанием что-то не в порядке. Тогда я приостановил выход второй книги и мучительно стал искать причину опасности, которая приближалась ко мне.
И вдруг пришло озарение: анализируя свои мысли, чувства и поступки, я понял, что все они были связаны с поклонением духовности. Привычная картина мира в корне изменилась. Оказалось, что причиной греха является поклонение не только материальным благам, но и духовным. Тогда только я осознал фразу Христа: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
Я понял, что наше привычное мировоззрение, наши стереотипы срастаются с ощущением жизни, и тогда мы боимся изменить их, боясь потерять жизнь. Даже если человек умирает, это еще не означает расставание со стереотипами. Когда умираешь, когда мир вокруг тебя разрушается, а ты сохраняешь любовь и видишь во всем Божественную волю, — только тогда можно принять разрушение стереотипов, картины мира и создать новое мировоззрение.
Нечто подобное произошло со мной несколько лет назад, когда я понял, что душа первична не только по отношению к телу, но и по отношению к сознанию. Материальное и духовное вторичны, а душевное первично: сначала — чувства, затем — мысль, а потом — действие. И вот теперь, когда я пришел к троичности всех происходящих процессов, когда проанализировал, просмотрел, продиагностировал тысячи ситуаций, — оглянувшись в прошлое, я многое понял.
Я вспомнил смерть моего первого учителя, обучавшего меня азам экстрасенсорной диагностики. У нас с ним совпадали число и месяц рождения. Его убила женщина. Тогда я воспринял это как знак, что причиной моей смерти могут быть женщины. Это было буквальное, поверхностное истолкование ситуации. Теперь стало понятно, что причиной моей возможной смерти могло стать вожделение.
Вожделение со временем превращается в страстность, похотливость, а затем приводит к вырождению. Вожделение может выглядеть как разврат и убийство женщин. Оно может выглядеть как медленное разложение, гомосексуализм, педофилия, а затем — болезни и смерть. Оно может выглядеть как быстрая или медленная смерть, связанная с женщиной: похотливая, ревнивая, страстная женщина убивает мужчину незаметно, энергетически.
Все мои болезни последних лет стянулись вдруг в один узел. То, что внешне выглядело как ревность, привязанность к близкому человеку и агрессия к нему, на самом деле, было вожделением, то есть поклонением инстинктам.
Человек, утративший любовь к Богу, перестающий соблюдать заповеди, неизбежно становится рабом инстинктов. Если ты не идешь к Богу, ты можешь идти только к инстинктам.
В нашей душе, в нашем подсознании время является единым. Наше прошлое и будущее выглядят там как одно целое. Там пребывают наши инстинкты, обращенные к прошлому, и там же — наше устремление к Богу, создающее будущее. Поэтому ученые, изучая феномены подсознания, стали называть его сверхсознанием. А прежде абсолютной вершиной совершенства считалось сознание человека.
Итак, то, что я считал сначала наказанием, а потом — расплатой за свои ошибки, было, на самом деле, очищением и помощью. Более того, это было спасением.
Все, что у меня болело тогда, связано было с вожделением, а именно — с инстинктом продолжения рода.
Меня долго мучил вопрос, почему не был «задействован» инстинкт самосохранения. А потом все опять решилось легко и просто. Когда у тебя проблемы с зубами, суставами и т. д., — это унижение инстинкта продолжения рода. А вот когда болезней все больше и приближается смерть, тут уже происходит унижение инстинкта самосохранения. Когда те инстинкты, которым поклонялась твоя душа, вдруг начинают разрушаться, причем длится это долго, медленно и мучительно, то возникает паника, ощущение потери смысла жизни и краха всего, чем жил до сих пор.
Если при этом вера в Бога и любовь в душе сохраняются, — происходит переориентация главных целей. Любовь оживляет душу, и душа наполняется энергией. После этого можно реализовывать свои инстинкты, но от них уже не зависишь. Когда для человека любовь к Богу — на первом месте, он уже не зависит от своей души, от своих страстей и желаний.
Я вспоминал фразу Иисуса Христа, который отождествлял себя с любовью: «…Кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Душа в нашем привычном понимании — это совокупность наших чувств, желаний и страстей, обращенных к окружающему миру и связанных с двумя основными инстинктами, которые являются противоположностями. Тот, кто забывает о любви, становится рабом инстинктов.
Автор Сергей Лазарев