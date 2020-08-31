Ученые создали устройство, способное сделать сновидения осознанными

Как утверждает статистика, более восьмидесяти процентов людей хоть однажды осознавали себя во сне, то есть понимали, что они спят. В мире существуют различные практики осознанных снов, которые позволяют человеку достичь способности управления подсознанием, которое и работает во сне, а через него – кардинально менять свою жизнь. Правда, все это сложно и, к тому же, небезопасно. (esoreiter.ru)

Но есть люди, которые от природы наделены даром осознанных сновидений, а некоторые из них даже могут через сны путешествовать по параллельным мирам, в которых живут их двойники – есть такие свидетельства, не знаю уж насколько они правдивы…

Фото из открытых источников

Что касается официальной науки, то она рассматривает сны лишь как отдых человека (любого животного), в результате которого восстанавливаются утраченные за день силы. Однако мир снов слишком фантастичен для такого узкого материалистического понимания. Кроме того сны, как заметили люди еще издревле, связаны не только с нашим прошлым (воспоминания), но и с будущим (вещие сны). А мудрецы всегда утверждали, что управление снами – это ключ к управлению своим здоровьем, судьбой и своей жизнью в целом.

Фото из открытых источников

Сенои – племя, умеющее управлять снами

Еще более интересно то, что в мире есть племя – сенои, проживающее в Малайзии, в самых непроходимых ее горных джунглях, которое не отделяет реальную жизнь человека от его снов. Сенои считают, что у человека есть две души: одна живет в этом мире, а другая — в мире сновидений. И тот, и другой мир, по мнению сеноев, реален, и что эти реальности взаимосвязаны. Кайлтон Стюарт – одна из исследователей этого племени, прожившая среди сеноев определенное время, доказывает, что здоровье, миролюбивость и гармония в общественном устройстве этого народа достигается именно тем, что они не разделяют сон и явь – это для них одно целое. Учась такому пониманию мироустройства с рождения, сенои видят осознанные сны, ничего не забывают в них, умеют во снах менять все к лучшему (с младенчества в ребенке вырабатывается и поддерживается особая система работы со снами).

Фото из открытых источников

Например, пишет Стюарт, в отличие от обычных людей, сенои с годами все более и более улучшают свои сновидения, исключая любой негатив, не говоря уже о кошмарах, столь присущих европейцам, благодаря чему и в реальной жизни достигают полной гармонии. Все их песни, танцы, обряды и даже одежда – все взято из снов и воплощено в жизнь.

Независимые исследователи снов давно уже бьются над этой загадкой. И дело даже не в том, чтобы понять, что же такое сон, а именно в прикладном значении этой тайны природы. Важно найти возможность управлять сновидениями, то есть придумать механизм, который бы легко (без утомительных и часто бесплодных практик) позволял человеку видеть осознанные сны и что-то менять в них.

Устройство манипуляции снами

И вот ученые MIT (Массачусетский технологический институт, Кембридж, США), кажется, подошли вплотную к созданию устройства, которое дает возможность человеку манипулировать своими снами. Команда во главе с неврологом Адамом Горовицем Хаара разработало Dormio – электронное устройство, позволяющее управлять первой стадией сна, когда сознание человека находится в так называемом гипнагогическом состоянии (пограничное состояние между явью и глубоким сном).

Dormio – устройство манипулирования сновидениями, помогающее скорее формировать отдельные картины снов, чем осознавать их и воздействовать на естественные процессы подсознания. Его пока нельзя рассматривать как инструмент осознанных сновидений, но это способ может быть успешно использован, скажем, для обучения, решения каких-то проблем и так далее. Притом, как уверяют исследователи MIT, полный контроль над сновидениями – это лишь вопрос времени. А такой контроль позволит решить многие проблемы, и в первую очередь связанные с различными психическими заболеваниями человека.

Фото из открытых источников

Однако не все исследователи снов с восторгом восприняли достижение американских коллег. По их мнению, вторжение в святая святых без полного понимания, что же собой представляют сны, может иметь самые печальные последствия для человека, не исключено, что и для общества в целом. Не случайно в практиках осознанных сновидений так много внимание уделяется методам безопасности, а те же сенои используют уникальную систему, выработанную многими поколениями. Кстати, гуру осознанных сновидений утверждают, что ко снам нельзя подходить с позиции современной науки, которая постоянно хочет не понять Бога, а ухватить его за бороду. Не мешает вспомнить, чем все это кончается (атомные бомбы, вырывающиеся из лабораторий эпидемии, повсеместные природные катастрофы и так далее). А теперь мы с тем же нахрапом и непониманием духовной сути всего сущего во Вселенной полезли еще и в сны…

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