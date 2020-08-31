Телепатия. Что это такое и как развить телепатические способности?

Будучи детьми, мы часто смотрели фантастические фильмы, мультфильмы и мечтали о сверхчеловеческих способностях. Мы думали: как бы было замечательно, если бы мы могли телепортироваться или читать мысли другого человека. Сколько бы мы всего о себе узнали! Мы видим по телевидению магов и ясновидящих, которые показывают суперспособности на камеру. Они могут прочесть информацию с предмета или рассказать, что было в прошлом. Также они обладают телепатическим даром. Телепатия – это способность, которой обладает небольшое количество людей. Такие одаренные от природы люди способны принимать информацию от других людей, не использовав ничего, кроме разума. Также с помощью ума телепат способен передавать другим людям свои мысли. Таким образом телепатия помогает суперлюдям предостерегать других о наступлении угрозы.

Оказывается, что телепатию в себе может развить каждый. Однако не у всех хватает достаточно ресурсов и терпения на пути просветления. Если вы всерьез задумались о приобретении дара телепатии, вам придется уделять ментальным занятиям много времени для получения максимально эффективного результата.

Как развить в себе телепатию?