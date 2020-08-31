Телепатия. Что это такое и как развить телепатические способности?

Будучи детьми, мы часто смотрели фантастические фильмы, мультфильмы и мечтали о сверхчеловеческих способностях. Мы думали: как бы было замечательно, если бы мы могли телепортироваться или читать мысли другого человека. Сколько бы мы всего о себе узнали! Мы видим по телевидению магов и ясновидящих, которые показывают суперспособности на камеру. Они могут прочесть информацию с предмета или рассказать, что было в прошлом. Также они обладают телепатическим даром. Телепатия – это способность, которой обладает небольшое количество людей. Такие одаренные от природы люди способны принимать информацию от других людей, не использовав ничего, кроме разума. Также с помощью ума телепат способен передавать другим людям свои мысли. Таким образом телепатия помогает суперлюдям предостерегать других о наступлении угрозы.
Оказывается, что телепатию в себе может развить каждый. Однако не у всех хватает достаточно ресурсов и терпения на пути просветления. Если вы всерьез задумались о приобретении дара телепатии, вам придется уделять ментальным занятиям много времени для получения максимально эффективного результата.
Как развить в себе телепатию?
Безусловно, есть люди с природной предрасположенностью к сверхспособностям. Они особо чувствительны к вибрациям планеты и ранее их чувствовали, но не могли объяснить их словами. Исходя из этого, вы должны понять одну простую истину: все суперспособности человек берет из космоса и своего скрытого потенциала. Нечто не может появится из ничего, из пустоты.
То есть, все сверхспособности уже заложены в вас, вы должны только открыть их в себе и осознать свою силу. Поначалу вам нужно научиться контролировать свой разум. Медитируя, вы должны отпустить все, очистить разум и забыть о всех тревогах и мирских заботах. Для следующего этапа вам понадобится помощь вашего друга, который также заинтересован в духовном пробуждении и развитии суперспособностей. 1) Пусть ваш друг возьмет карточку, а вы пытайтесь прочесть по его лицу, что изображено на ней. 2) Затем переходим на следующий этап: человек загадывает число, а вы пытаетесь его отгадать. Таким образом, маленькими шажками вы сможете развить в себе телепатию. Только тренироваться нужно каждый день по несколько часов для максимального результата.