Бактерии и вирусы: созидатели, охранники и разрушители

Нас с детства учат, что бактерии и вирусы — очень опасны. Правда, мы как-то приспособились жить с этими микроскопическими созданиями, обладая земным иммунитетом. Именно земным, потому что прилетавшие к нам марсиане с целью захватить нашу планету («Война миров» Герберта Уэллса), от микробов и погибли.

Но одно дело фантастика, и другое – реальная жизнь. А она постоянно опровергает устоявшееся мнение, что бактерии и вирусы – исключительно враги человека, ниспосланные, видимо, ему за какие-то грехи. Исследования последнего десятилетия заставили ученых кардинально изменить свое мнение о микроорганизмах.

Так, сотрудники частного Университета Дрексел (Drexel University, штат Пенсильвания, США) с помощью генетического секвенирования (помноженного на компьютерные алгоритмы высокой производительности) провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что бактерии и вирусы далеко не случайно сосуществуют с организмом человека (как и всякого живого существа на Земле), участвуя, видимо, во всех жизненных процессах (пока более или менее обстоятельно изучено лишь пищеварение).