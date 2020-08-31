Бактерии и вирусы: созидатели, охранники и разрушители

Нас с детства учат, что бактерии и вирусы — очень опасны. Правда, мы как-то приспособились жить с этими микроскопическими созданиями, обладая земным иммунитетом. Именно земным, потому что прилетавшие к нам марсиане с целью захватить нашу планету («Война миров» Герберта Уэллса), от микробов и погибли.
Но одно дело фантастика, и другое – реальная жизнь. А она постоянно опровергает устоявшееся мнение, что бактерии и вирусы – исключительно враги человека, ниспосланные, видимо, ему за какие-то грехи. Исследования последнего десятилетия заставили ученых кардинально изменить свое мнение о микроорганизмах.
Так, сотрудники частного Университета Дрексел (Drexel University, штат Пенсильвания, США) с помощью генетического секвенирования (помноженного на компьютерные алгоритмы высокой производительности) провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что бактерии и вирусы далеко не случайно сосуществуют с организмом человека (как и всякого живого существа на Земле), участвуя, видимо, во всех жизненных процессах (пока более или менее обстоятельно изучено лишь пищеварение).
Опубликовав итоги своих исследований в журнале PLOS ONE, американские ученые сделали следующие выводы:
- микробиом или микробиота (микробная среда, микрофлора) человека – необходимое условия функционирования живого организма;
- микробиота человека представляет собой множество сообществ различных микроорганизмов;
- любая болезнь – это отклонение или дисбаланс в микробиоте.
Исследователи утверждают, что только четкое понимание того, как взаимодействуют эти сообщества микробов и вирусом поможет в «борьбе» с различными заболеваниями человека (как и домашних животных). Пока наука ровным счетом ничего в этом не понимает, а потому всякие потуги, например, создание всевозможных лекарств и препаратов, приводит в лучшем случае к временному облегчению состояния больного, в худшем – только вредит ему.
Не случайно сторонники здорового образа жизни нацеливают человека на укрепление иммунитета, а не на принятие каких-то лекарств. При этом само понятие иммунитета – весьма условное. Никто толком не знает, что это такое.
Под иммунитетом, пишет доцент инженерного колледжа Дрекселя Гейл Розен (Gail Rosen), один из соавторов данного исследования, нужно понимать не способность нашего организма сопротивляться вирусам и бактериям, а возможность поддержания гармонии во взаимоотношениях (взаимодействиях) сообществ микроорганизмом в микробиоме.
Невозможно по-настоящему понять, что делают сообщества микробов, добавляет еще один соавтор данной научной работы, доктор философии Стив Волошинек (Steve Woloszynek), если мы пока даже не понимаем масштабы их, как часто и где они проявляются в организме. К примеру, многие слышали, что в кишечнике человека находятся сотни триллионов различных бактерий, выполняющих определенную (неведомую нам) роль в пищеварении, что нарушение этого взаимодействия множества сообществ микроорганизмов, скажем, из-за принятия антибиотиков, приводит к печальным результатам. Однако ученые до сих пор толком не знают, как этот сложный процесс работает.
Главный вывод американских ученых Дрексельского университета можно сформировать так: наука находится пока только на подступах понимания, какую роль в жизни всего живого на Земле играют различные микроорганизмы. Скорее всего, именно они главные участники в эволюции, в создании беспредельного многообразия жизни на нашей планете, охранники уже созданного и разрушители (преобразователи) чего-то уже отжившего и ненужного, ну и так далее, обладая для всего этого уникальным коллективным разумом и просто колоссальными возможностями. Может, это и есть тот неведомый нам механизм Всевышнего в нашем материальном мире, разгадать который мы стремимся вот уже на протяжении нескольких столетий?..