НАУЧИ СВОЙ МОЗГ ДУМАТЬ О НЕВОЗМОЖНОМ

Ты способен на сверх результаты, такие, которые ещё не совершал никто. Ты можешь стать номером один в мире, ты можешь и достоит этого.

Вот тебе несколько основных реккомендации:

1. Перестань боятся. Страх это блок для слабых и показатель зоны роста для сильных. Чувствуй свой страх и иди к нему на встречу. Смерть настигнет каждого и чем меньше у тебя страхов, тем достойней ты встретишь конец жизни.

2. Перестань слушать и тянуть своих окружающих: никто за тебя не готов прожить твою жизнь. Если они говорят: что это не возможно, знай… Ты можешь сделать это и у тебя получиться.

3. Начни общаться только с сильными людьми, которые будут задавать новые темпы развития и поверь: через полгода ты вырастешь на десятки лет вперёд.

4. Ищи и моделируй свой путь. Не создавай кумиров и знай, что ты можешь больше, лучше и по своему. Только идя по своему пути, ты обретаешь связь с истинным лидером жизни, который живёт в твоём сердце.

Вперёд.

Ты должен быть Светом. Лучиной средь вьюги для каждого c кем разделяешь тропу.