Вольф Мессинг называл особенными эти три знака Зодиака

Вольф Мессинг — личность легендарная. Настолько легендарная и так до конца никем и не понятая, что даже в эпоху сталинских репрессий вышел из воды практически сухим.

У Мессинга было много талантов, неподвластных простому смертному. И помимо всего прочего, он увлекался астрологией и предсказательством. И вот что этот волшебник напророчил трём знакам Зодиака, которые он выделил особой меткой.

Весы

Мессинг называл Весы знаком противоречий. По словам кудесника, в нём умудряются уживаться символы равноправия и тяги к единоличному лидерству, желание помочь ближнему и себялюбие.