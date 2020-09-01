Почему современные дети не умеют учиться, не умеют ждать и с трудом переносят скуку

Очень крутая статья о воспитании детей и преодолении основных проблем в воспитании/учебе. Прописаны как основные проблемы, так и пути их решения, что намного важнее. И я полностью согласна с автором.

Я эрготерапевт с многолетним опытом работы с детьми, родителями и преподавателями. Я считаю, что наши дети становятся все хуже во многих аспектах.

Я слышу одно и то же от каждого учителя, которого встречаю. Как профессиональный терапевт я вижу снижение социальной, эмоциональной и академической активности у современных детей и в то же время – резкое увеличение числа детей с пониженной обучаемостью и другими нарушениями.⠀

Как мы знаем, наш мозг податлив. Благодаря окружающей среде мы можем сделать наш мозг «сильнее» или «слабее». Я искренне верю, что, несмотря на все наши лучшие побуждения, мы, к сожалению, развиваем мозг наших детей в неверном направлении.⠀И вот почему:⠀1. Дети получают все, что хотят и когда хотят

«Я голоден!» – «Через секунду я куплю что-нибудь перекусить». «Я хочу пить». – «Вот автомат с напитками». «Мне скучно!» – «Возьми мой телефон».⠀Способность отложить удовлетворение своих потребностей – это один из ключевых факторов будущего успеха. Мы хотим сделать наших детей счастливыми, но, к сожалению, мы делаем их счастливыми только в настоящий момент и несчастными – в долгосрочной перспективе.⠀Умение отложить удовлетворение своих потребностей означает способность функционировать в состоянии стресса.Наши дети постепенно становятся менее подготовленными к борьбе даже с незначительными стрессовыми ситуациями, что в итоге становится огромным препятствием для их успеха в жизни.⠀Мы часто видим неспособность детей отложить удовлетворение своих желаний в классе, торговых центрах, ресторанах и магазинах игрушек, когда ребенок слышит «Нет», потому что родители научили его мозг немедленно получать все то, что он хочет.⠀

2. Ограниченное социальное взаимодействие⠀У нас много дел, поэтому мы даем нашим детям гаджеты, чтобы они тоже были заняты. Раньше дети играли на улице, где в экстремальных условиях развивали свои социальные навыки. К сожалению, гаджеты заменили детям прогулки на открытом воздухе. К тому же технологии сделали родителей менее доступными для взаимодействия с детьми.

Телефон, который «сидит» с ребенком вместо нас, не научит его общаться. У большинства успешных людей развиты социальные навыки. Это приоритет!

Мозг подобен мышцам, которые обучаются и тренируются. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок мог ездить на велосипеде, вы учите его кататься. Если вы хотите, чтобы ребенок мог ждать, его надо научить терпению. Если вы хотите, чтобы ребенок мог общаться, необходимо социализировать его. То же самое относится ко всем другим навыкам. Нет никакой разницы!

3. Бесконечное веселье

Мы создали для наших детей искусственный мир. В нем нет скуки. Как только ребенок затихает, мы бежим развлекать его снова, потому что иначе нам кажется, что мы не выполняем свой родительский долг.Мы живем в двух разных мирах: они в своем «мире веселья», а мы в другом, «мире работы».

Почему дети не помогают нам на кухне или в прачечной? Почему они не убирают свои игрушки?

Это простая монотонная работа, которая тренирует мозг функционировать во время выполнения скучных обязанностей. Это та же самая «мышца», которая требуется для обучения в школе.

Когда дети приходят в школу и наступает время для письма, они отвечают: «Я не могу, это слишком сложно, слишком скучно». Почему? Потому что работоспособная «мышца» не тренируется бесконечным весельем. Она тренируется только во время работы.