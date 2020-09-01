НЛО, запечатленный на видео в Бурятии, признан международными экспертами реальным

Видео полета НЛО над Северобайкальском (Бурятия) было признано международными экспертами реальным. Также стало известно, что этот же НЛО последующие 10 дней наблюдали другие очевидцы.

Владельцы международного канала «Only Real UFOs» тщательно изучили видеоролик и пришли к выводу, что запечатленный объект представляет собой «классическую» летающую тарелку. Ранее было высказано предположение, что НЛО имеет сигарообразную форму.

14 июля 2020 года пассажир мчащегося поезда из окна заснял загадочный объект на смартфон. Затем ролик был опубликован на канале Youtube «Чудеса Сибири».