Верный способ навлечь на себя бедность

В статье психолог Анна Кирьянова расскажет о способе навлечь на себя истинную бедность, а не финансовые неурядицы. Способ все потерять. По-настоящему нарушить денежные законы, чтобы достаток затонул, как «Титаник» в холодном океане бедности.

Навлечь на себя бедность можно очень просто: надо нарушать закон денег. Можно набрать кредитов и промотать денежки. Это, конечно, самый простой способ: жить не по карману. Но и то есть люди, которым чудесным образом улыбается удача.

Главный закон денег — уважение к труду

Они проиграли, а потом выиграли. Или им кто-то помог. Или случилось счастливое стечение обстоятельств и им предложили работу хорошую. Потому что они нарушили правила, но не очень сильно. Им выписали штраф на первый раз.