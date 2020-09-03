Верный способ навлечь на себя бедность

В статье психолог Анна Кирьянова расскажет о способе навлечь на себя истинную бедность, а не финансовые неурядицы. Способ все потерять. По-настоящему нарушить денежные законы, чтобы достаток затонул, как «Титаник» в холодном океане бедности.
Навлечь на себя бедность можно очень просто: надо нарушать закон денег. Можно набрать кредитов и промотать денежки. Это, конечно, самый простой способ: жить не по карману. Но и то есть люди, которым чудесным образом улыбается удача.
Главный закон денег — уважение к труду
Они проиграли, а потом выиграли. Или им кто-то помог. Или случилось счастливое стечение обстоятельств и им предложили работу хорошую. Потому что они нарушили правила, но не очень сильно. Им выписали штраф на первый раз.
Я расскажу способ навлечь на себя истинную бедность, а не финансовые неурядицы. Способ все потерять. По-настоящему нарушить денежные законы, чтобы достаток затонул, как «Титаник» в холодном океане бедности.
Надо стараться за «как можно меньше» получить «как можно больше». Лучше бесплатно. Но если бесплатно нельзя, то надо обязательно унизить того, кто оказывает услугу или работает на вас. Услуги мало. Товара мало. Нужно презирать того, кто обслуживает и работает.
Презрение к официанту надо проявить. Пусть побегает и покланяется. Нужно его публично оскорбить и смотреть уничижительно, визгливо кричать, сквозь зубы разговаривать и напоминать, какое он ничтожество по сравнению с вами.
Точно так же надо вести себя со всеми, кто вас обслуживает. Унижать, закатывать скандалы, требовать раболепия и поклонов. Все, кому вы платите хоть копейку, должны понимать, что вы неизмеримо выше и важнее.
И кланяться должны в ноги за ваши деньги. Вы же им платите! Пусть побегают, а потом поползают и руку поцелуют.
Богатые люди знают этот способ все потерять. И всегда платят за работу других. Подчёркнуто вежливо обращаются с теми, кто оказывает им услуги. И понимают, что платят за услугу или за товар, а не за униженное обслуживание.
Сколько было любителей унижать и обесценивать других! Богатые потеряли своё богатство, оно оказалось временным и эфемерным. А те, кто так себя вели, ещё не разбогатев, впали в полную нищету.
Потому что главный закон денег — уважение к труду. Деньги — это же энергия труда, воплощённая в знаках. Кто не уважает чужой труд и хочет «за меньше получить больше», тот навлечёт на себя бедность. И сам пойдёт в услужение…