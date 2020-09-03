Мохенджо-Даро — загадка не дающая покоя исследователям

Тайна Мохенджо-Даро будоражит умы исследователей давно: еще в 1922 году ученые обнаружили на территории современного Пакистана в долине реки Инд хорошо сохранившиеся развалины этого древнего города.
Удивляться действительно было чему, ведь во время раскопок выяснилось, что город, который существовал во времена Древнего Египта и Месопотамии, был покинут жителями буквально за считанные часы. Пока никто не может понять, почему это произошло. Ничто не указывает на то, что люди ушли с обжитых мест в результате, например, какого-то природного катаклизма или военных действий. Свидетельств об этом нет, однако опустел город стремительно — в идеально спланированных кварталах Мохенджо-Даро ученые не обнаружили никаких серьезных искусственных разрушений. Но тогда зачем и куда ушли из города люди, проживавшие в очень комфортных по тем временам условиях. Об этом можно судить хотя бы потому, что далеко не во всяком крупном поселении тех времен существовали водопровод и канализационные сооружения.
Предположительно, город, которому исследователи дали название Мохенджо-Даро, был построен в 2600-х годах до н.э. В переводе на некоторые индоевропейские языки это означает «Холм Мертвых». Согласно одной из гипотез, которую выдвигают археологи, город был центром Хараппской цивилизации, проживало в нем не менее 40-50 тыс. человек. Его архитектура довольно своеобразна, но вполне вписывается в концепцию строительства тех времен, когда многие города обычно застраивались квадратами, в которых улицы шли строго параллельно и перпендикулярно друг другу.
Однако настоящим откровением для археологов стало обнаружение в Мохенджо-Даро водопровода и канализации. На разветвленных улицах Центрального квартала, который располагался на искусственном возвышении, нашлись, как выяснилось, даже общественные туалеты. Кто-то уже шутя назвал их самыми древними в мире общественными сортирами. Что же касается городских построек, то практически в каждой из них находилась специальная комната для омовения, а также весьма совершенная система для отвода сточной и дождевой воды.
Другой интересный момент, который поразил ученых — ни в Мохенджо-Даро, ни в его окрестностях не обнаружены кладбища. По всей видимости, умерших не предавали земле — были найдены отдельные захоронения, но останки не соответствовали той эпохе, к которой принадлежал древний город. Вероятнее всего, опустевшее поселение через довольно длительное время все же стало местом жительства других людей.
Не сумели археологи обнаружить и никаких свидетельств того, что город покидался людьми постепенно — он опустел в одночасье, все ценное люди забрали с собой. В ту эпоху сложно было представить, чтобы в домах не было оружия. Однако в Мохенджо-Даро его не нашлось. Версия о захватчиках также не подтверждается, так как в помещениях не обнаружилось ни одного скелета. Нет, на окраине города в одном из домов раскопали целую семью, на скелетах людей даже сохранились дорогие украшения. Следовательно, они не были убиты с целью ограбления. А вот в центральной части Мохенджо-Даро вообще не нашли никаких людских останков. То есть, не было никакого кровопролитного сражения и нашествия ариев, о чем сообщают некоторые исторические источники.
У исследователей складывалась такая картина: людей будто стерли с лица нашей планеты, а те, кто не исчез, погибли мгновенно. Странный ход событий, особенно для города, который до этого существовал, как минимум, около тысячи лет.
Версий по этому поводу выдвигается несколько, причем некоторые из них кажутся настолько фантастическими, что в них… хочется верить. Впрочем, в этих предположениях есть и рациональное зерно.
Версия первая: Мохенджо-Даро обезлюдел в результате наводнения. Отчасти она подкрепляется археологическими раскопками, во время которых выяснилось, что жители города периодически боролись со стихийными бедствиями. Об этом, например, свидетельствуют возводившиеся в окрестностях дамбы. Если очередное наводнение, которое возникло в результате сдвига тектонических плит, поменяло русло Инда, подняв уровень Аравийского моря, то столь мощное стихийное бедствие, безусловно, могло сорвать людей с места. Кто не захотел этого делать, тот погиб.
Версия вторая: город опустел в результате землетрясения. Впрочем, самое поселение оно не затронуло. Воды Инда, смешавшись с грунтом, образовали сильнейшие грязевые потоки, с которыми фортификационные сооружения Мохенджо-Даро справиться не смогли. Тогда люди спешно покинули город из-за угрозы неминуемой гибели, забрав с собой лишь самое необходимое. Но эту версию едва ли можно считать рабочей, поскольку никаких следов массовой смерти горожан под песком и илом так и не нашлось.
Версия третья: Мохенджо-Даро погиб в результате «энергетической атаки» небес. Версия, конечно, несколько экстравагантная, но ее сторонники указывают на то, что в центральной части города обнаружено множество артефактов, свидетельствующих о том, что кирпичи городских построек подверглись воздействию сверхвысокой температуры. Она, в принципе, может возникнуть, если город подвергся атаке огромного количества шаровых молний. Их еще называют «черными молниями». Когда эти разряды энергии аккумулируются в одном месте, то в пространстве между верхними слоями атмосферы и землей образуется сильнейшее электромагнитное напряжение, а воздух нагревается до очень высоких температур. Кстати, молнии эти могли возникнуть и из-за столкновения тектонических плит. В древних легендах некоторых народов — Китая, Ближнего Востока, Египта и т.д. — есть рассказы о подобных явлениях, которые уничтожают все живое на земле.
Версия четвертая: Мохенджо-Даро погиб в результате удара кометы или падения метеорита. Но эта версия кажется совсем уж ущербной. Хоты бы потому, что на территории города не обнаружено никакого свидетельства падения космического объекта.
Совсем уж фантастическая версия гласит, что Мохенджо-Даро подвергся воздействию термоядерного взрыва. Некоторые исследователи уверяют, что в том месте, где был обнаружен город, якобы произошел атомный взрыв, хотя никаких следов радиации так и не найдено. Однако сторонники этой теории убеждены, что именно он и уничтожил все живое вокруг и оплавил камни. В подтверждение своей гипотезы они указывают на найденные во время раскопок спекшиеся минералы (тектиты) и остекленевший песок, которые, к слову, обнаруживаются на полигонах, где испытывают современное ядерное оружие.