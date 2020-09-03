Мохенджо-Даро — загадка не дающая покоя исследователям

Тайна Мохенджо-Даро будоражит умы исследователей давно: еще в 1922 году ученые обнаружили на территории современного Пакистана в долине реки Инд хорошо сохранившиеся развалины этого древнего города.

Удивляться действительно было чему, ведь во время раскопок выяснилось, что город, который существовал во времена Древнего Египта и Месопотамии, был покинут жителями буквально за считанные часы. Пока никто не может понять, почему это произошло. Ничто не указывает на то, что люди ушли с обжитых мест в результате, например, какого-то природного катаклизма или военных действий. Свидетельств об этом нет, однако опустел город стремительно — в идеально спланированных кварталах Мохенджо-Даро ученые не обнаружили никаких серьезных искусственных разрушений. Но тогда зачем и куда ушли из города люди, проживавшие в очень комфортных по тем временам условиях. Об этом можно судить хотя бы потому, что далеко не во всяком крупном поселении тех времен существовали водопровод и канализационные сооружения.

Предположительно, город, которому исследователи дали название Мохенджо-Даро, был построен в 2600-х годах до н.э. В переводе на некоторые индоевропейские языки это означает «Холм Мертвых». Согласно одной из гипотез, которую выдвигают археологи, город был центром Хараппской цивилизации, проживало в нем не менее 40-50 тыс. человек. Его архитектура довольно своеобразна, но вполне вписывается в концепцию строительства тех времен, когда многие города обычно застраивались квадратами, в которых улицы шли строго параллельно и перпендикулярно друг другу.