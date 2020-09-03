Как снизить гормон стресса: 16 способов стать счастливее

Причин стресса у человека очень много – проблемы на работе, в быту, общая напряженность и финансовая нестабильность. Все это приводит к возрастанию в организме гормона стресса. Как его снизить самостоятельно?

Гормон стресса или кортизол, вырабатывается надпочечниками и мобилизует организм в стрессовых ситуациях. Во время опасности он усиливает выработку энергии и активизирует все системы для выживания – бежать или вступить в борьбу, что очень помогало в первобытные времена. Сейчас при стрессах столько энергии не расходуется, поэтому постоянно зашкаливающий уровень кортизола не падает и постепенно разрушает организм.

Снижаем кортизол

1. Двигательная активность – помогают любые виды спорта или трудовая деятельность, при которой приходится попотеть