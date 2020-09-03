6 уроков, которым вы можете поучиться у Короля джунглей

Смотрите ли вы документальные передачи о жизни львов? Если да, то наверняка знаете, что они защищают свою территорию и считаются хищниками высшего порядка. Львы – одни из самых сильных животных, а потому никто не отваживается против них выступить.

Львов называют «царями» за их королевский шарм во всем, что они делают, начиная пищевыми привычками, когда 20-25 членов прайда едят вместе в одно время, и заканчивая покорением огромных территорий. Лев всегда демонстрирует смелость и ведет стиль жизни истинного правителя.

Однако жизнь львов полна проблем и трудностей. У них нет права на ошибку, ведь единственное упущение может стоить им жизни, господства и потомства. Кроме того, охотиться – задание не из простых. Уровень успешности каждой охоты у них колеблется в пределах 17-19%. По сравнению с людьми, проблемы львов намного серьезнее, поскольку природа не дает им вторых шансов.

Но приходилось ли вам видеть льва в состоянии депрессии или такого, что готов сдаться? Эти животные продолжают охотиться и стараются удерживать контроль над своей территорией, никогда не сдаваясь. Иногда погоня за добычей заканчивается не в их пользу, но разве они отступают? Нет. Они охотятся еще усерднее и в конечно итоге все равно добывают себе еду.

Что же мотивирует их терпеть жестокость своей жизни? Все просто – желание жить. Главное, что не дает им остановиться, это инстинкт выживания.

Ниже перечислены 6 уроков, которым нам бы стоило поучиться у короля джунглей:

1. Ваша цель – это единственный путь к выживанию.

Поставьте перед собой цель и старайтесь ее достигнуть, предполагая, что у вас нет другой альтернативы. Как львы рождены для охоты и власти, так и вы пришли в этот мир для выполнения своей цели.

Пускай эта цель и работа служат вам источником вдохновения. Они будут заставлять вас двигаться дальше как в хорошие, так и в трудные времена, потому что слава временна, а наслаждение от труда и удовлетворенность жизнью – нет.

2. Ошибайтесь и эволюционируйте.

Охотясь, львы остаются ни с чем в 8 случаев из 10, но это помогает им постоянно совершенствовать свои навыки. В итоге они получают шанс поймать в будущем более крупного зверя для того, чтобы накормить свою семью.

Мы тоже должны научиться принимать свои неудачи, эволюционируя каждый раз, когда сталкиваемся с трудностями. Необходимо учиться на своих неудачах, чтобы не допускать их повторения.

Миллиардер Джек Ма справедливо отмечает: «Если человек постоянно смотрит за собой, замечая и признавая все свои ошибки, значит он не безнадежен». А еще для достижения успеха в этой жизни необходимо следовать простому закону природы: если хочешь выжить – эволюционируй!

«Голодны все, но лишь немногие готовы охотиться».

3. Самое важное – это внимание.

Отправляясь на охоту, короли джунглей стараются не издавать ни звука и сосредоточены только на цели. Чтобы охота была успешной, они активно используют элемент неожиданности.

Только подумайте: если бы лев шумел, сумел бы он поймать добычу? Ответ однозначно отрицательный. Какой вывод из этого можно сделать? Пустая болтовня рассеивает внимание.

Не стоит говорить всем вокруг о своих целях и о том, чем вы заняты. Лучше молча сфокусируйтесь на цели.

4. Доверие превыше всего.

В прайде львы заботятся друг о друге, что бы ни произошло. В непростых жизненных обстоятельствах они делают все ради выживания прайда. Мы тоже должны понять, что сила – в стае.

Важно научиться беречь взаимное доверие, не предавая его ради краткосрочной выгоды. А еще мы должны проявлять заботу и поддержку, если с проблемами или трудностями столкнулся кто-то из близких.

5. Главное – выжить.

Львы не нападают просто так. Если на их территорию, семью или жизнь кто-то посягает, его ждет смертельная схватка.

Нам тоже следует думать на том, чтобы постоянно становиться только лучше. А если кто-то мешает нашей работе или личной жизни, нужно давать отпор, а не расстраиваться.

«Мир – джунгли. Вы либо боретесь и властвуете, либо прячетесь и исчезаете».

6. Получайте от жизни удовольствие.

Жизнь львов сложная и полна ежедневных испытаний. Но они не дают этим трудностям определять их существование. Львы упиваются каждой минутой, проведенной вместе со своим прайдом. Они играют и заботятся друг о друге.

Вы тоже должны научиться ценить приятные мгновения. Оставьте весь свой стресс и переживания на работе, а дома получайте удовольствие от совместного времяпрепровождения с родными.

Львы показывают нам, как справляться с трудностями и учат нас жить истинными победителями. Как однажды сказал один мудрый человек, «будь размер и правда важен, джунглями правил бы слон».

Животные живут в постоянных сражениях. Стоит поучиться у них успешности и процветанию.

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